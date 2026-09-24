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    Amalfi amaneció con un operativo contra ‘La Oficina’: capturaron a 23 personas

    Operativo contra La Oficina en Amalfi dejó 23 capturados, 26 allanamientos y la incautación de drogas…

    Publicado por: Melissa Noreña

    Amalfi amaneció con un operativo contra ‘La Oficina’: capturaron a 23 personas

    Resumen: Operativo contra La Oficina en Amalfi dejó 23 capturados, 26 allanamientos y la incautación de drogas, armas, munición, dinero y celulares.

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    Un operativo de la Policía Nacional permitió afectar la estructura criminal ‘La Oficina’ en Amalfi, Antioquia, tras la realización de 26 allanamientos que dejaron 23 personas capturadas, según informó la institución.

    El procedimiento fue adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con apoyo de grupos especializados, como parte de las investigaciones relacionadas con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

    De los 23 capturados, 19 fueron detenidos mediante orden judicial y cuatro en flagrancia. Durante las diligencias, las autoridades también incautaron cerca de 10.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y cocaína.

    El operativo permitió además encontrar un revólver, una pistola traumática, 21 cartuchos calibre .38, nueve cartuchos calibre 9 milímetros y 40 cartuchos calibre 7,65 milímetros. A esto se suman $1.300.000 en efectivo y nueve teléfonos celulares.

    Entre los detenidos está un hombre conocido, de acuerdo con la investigación, con los alias de ‘Santa María’ o ‘Señor’. La Policía lo señala de desempeñarse presuntamente como cabecilla urbano de la estructura y de estar relacionado con el abastecimiento y control de puntos de expendio de drogas tanto en sectores urbanos como rurales.

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    La investigación también lo vincula con la coordinación de homicidios selectivos. Según la información recopilada por las autoridades, llevaría aproximadamente tres años dentro de la estructura criminal y tendría anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

    La Policía indicó que la operación permitió afectar las capacidades armadas y financieras de ‘La Oficina’, particularmente las relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el acceso a armas, municiones y recursos económicos.

    Además, señalaron que continuarán con acciones investigativas y operativas contra estructuras criminales en Antioquia, bajo criterios de legalidad, respeto por los derechos humanos y debido proceso.

    Amalfi amaneció con un operativo contra 'La Oficina': capturaron a 23 personas

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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