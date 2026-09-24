Resumen: Atlético Nacional recibe este jueves a las 7:30 p. m. a Millonarios en una nueva edición de uno de los clásicos más esperados del fútbol colombiano. Con la boletería totalmente agotada, el estadio Atanasio Girardot se vestirá de verde

¡Atanasio a reventar! Todo lo que debe saber para el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios: logística, seguridad y actividades

Minuto30.com .- Atlético Nacional recibe este jueves a las 7:30 p. m. a Millonarios en una nueva edición de uno de los clásicos más esperados del fútbol colombiano. Con la boletería totalmente agotada, el estadio Atanasio Girardot se vestirá de verde para una jornada que, según el club, promete ir mucho más allá de los 90 minutos de juego.

Para garantizar la seguridad y el disfrute de los asistentes, las autoridades y el equipo han emitido el siguiente plan logístico y de convivencia:

Cierre de fronteras (Cero hinchada visitante): La restricción es absoluta. Las autoridades reiteran que NO hay ingreso autorizado para la hinchada de Millonarios. El llamado a los seguidores del equipo visitante es abstenerse de asistir o acercarse a los alrededores del estadio para evitar disturbios y alteraciones del orden público.

Apertura de puertas y actividades: La fiesta verdolaga iniciará desde temprano. A partir de las 4:30 p. m., los asistentes podrán disfrutar de una zona de experiencias con diversas actividades organizadas por las marcas aliadas y patrocinadores, las cuales estarán habilitadas antes, durante y después del partido.

Descuentos exclusivos: Como incentivo para la hinchada local, el club anunció que, de manera exclusiva y solo por el día de hoy, habrá un 20 % de descuento en los productos de la Tienda Verde.

Lo que NO puede llevar: Para agilizar el ingreso en los anillos de seguridad, se recuerda a los hinchas que está estrictamente prohibido el porte de armas, pólvora o bengalas, correas con chapas grandes, sombrillas con punta, envases de vidrio y sustancias alucinógenas.

Atención de emergencias: Ante cualquier eventualidad médica, riña o alteración de la convivencia dentro o en las inmediaciones del escenario deportivo, los ciudadanos deben comunicarse de inmediato a la línea única de emergencias 123, la cual estará articulada con el Puesto de Mando Unificado (PMU) del estadio.

El club hizo un llamado final a sus seguidores a llegar con anticipación, vivir el fútbol en paz y disfrutar de este día con un comportamiento ejemplar en las tribunas.