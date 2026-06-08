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    ¡Golpe internacional en Colombia! Retienen a tres extranjeros buscados por delitos graves en varios países

    La operación se realizó en tres regiones del país en coordinación entre autoridades colombianas e Interpol.

    Publicado por: Sara Cespedes

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    Foto: Freepik
    ¡Golpe internacional en Colombia! Retienen a tres extranjeros buscados por delitos graves en varios países

    Resumen: Las autoridades en Colombia retuvieron a tres ciudadanos extranjeros requeridos por distintos países en operativos en Bogotá, Quindío y Valle del Cauca, en una acción conjunta entre la Policía, INTERPOL y Migración Colombia. Entre ellos hay un presunto cabecilla solicitado por El Salvador y dos más requeridos por Argentina y España por delitos como abuso sexual y lesiones graves, quienes quedaron a disposición de las autoridades mientras avanzan los trámites.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades en Colombia reportaron la retención de tres ciudadanos extranjeros que eran requeridos por distintos países y que figuraban como prófugos de la justicia internacional, en una operación coordinada en varias regiones del país.

    De acuerdo con la información oficial, los procedimientos se llevaron a cabo en Bogotá, el departamento del Quindío y el Valle del Cauca, como resultado de acciones conjuntas entre la Policía Nacional, a través de INTERPOL, y Migración Colombia, en el marco de mecanismos de cooperación judicial internacional.

    Según el reporte, entre los retenidos se encuentra un individuo señalado como objetivo de alto valor, presuntamente vinculado a una estructura criminal transnacional. Esta persona es requerida por autoridades de El Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa y lavado de activos, de acuerdo con las solicitudes internacionales vigentes.

    Retención de prófugos requeridos por tres países

    Los otros dos ciudadanos eran buscados por autoridades judiciales de Argentina y España, en procesos relacionados con delitos de abuso sexual y lesiones graves, respectivamente. Las identidades de los retenidos no fueron detalladas en el informe inicial.

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    Las acciones se desarrollaron como parte de los controles migratorios y de verificación de alertas internacionales, que permiten identificar personas con requerimientos judiciales activos en otros países. Este tipo de procedimientos se apoya en las notificaciones de Interpol, que facilitan la localización de individuos buscados por distintas jurisdicciones.

    Las autoridades indicaron que los tres ciudadanos quedaron a disposición de las instancias competentes mientras se adelantan los trámites administrativos y judiciales correspondientes, incluyendo la verificación de las solicitudes de extradición o entrega según cada caso.

    La operación hace parte de las estrategias de cooperación internacional en materia de seguridad, orientadas a la captura y ubicación de personas requeridas por delitos de alto impacto en diferentes regiones del mundo.


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