¡Indignación total! Periodista Cristian Herrera fue asesinado frente a su familia en Cúcuta

Resumen: El periodista Cristian Herrera fue asesinado en Cúcuta cuando llegaba a su vivienda, en un ataque armado ocurrido frente a su familia. El comunicador, que contaba con medidas de protección por amenazas previas, murió tras ser atacado por hombres armados. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El periodista Cristian Herrera fue asesinado en la ciudad de Cúcuta, en un ataque armado perpetrado cuando llegaba a un sector residencial del barrio Quinta Oriental, cerca de la Universidad Francisco de Paula Santander. El comunicador, reconocido por su trabajo en temas judiciales y de orden público en Norte de Santander, fue atacado por sujetos que se movilizaban en motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones frente a su familia.

Aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico, ingresó sin signos vitales. Las primeras versiones indican que el periodista habría recibido múltiples impactos de bala durante el atentado. Las autoridades confirmaron el inicio de las investigaciones para establecer responsables y móviles del crimen.

Herrera contaba con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a amenazas previas relacionadas con su labor periodística. Pese a ello, el ataque se ejecutó en un contexto en el que ya había alertas sobre su nivel de riesgo.

#ATENCIÓN 🚨 asesinan este 6 de junio de 2026 al periodista judicial Cristian Herrera en Cúcuta en Norte de Santander Denuncia @Indepaz qué Cristian Herrera era un líder y periodista en defensa de los DDHH, quien además se desempeñaba como corresponsal y miembro de la junta… pic.twitter.com/qPKKZ43TFU — CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) June 6, 2026

Trayectoria profesional y amenazas

Cristian Herrera era comunicador social egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Durante su carrera trabajó en medios regionales como el diario La Opinión de Cúcuta, además de dirigir el periódico popular Q’Hubo y colaborar con distintas plataformas informativas del nororiente colombiano.

En el momento de su muerte se desempeñaba como asesor de comunicaciones en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta, sin abandonar su actividad periodística independiente.

A lo largo de su trayectoria, colegas y organizaciones de prensa señalaron que Herrera fue víctima de múltiples amenazas. En algunos periodos incluso debió salir del país y residir temporalmente en Chile para proteger su vida.

También hacía parte del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, desde donde seguía documentando agresiones contra periodistas en la región.

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Reacciones del gremio y autoridades

La FLIP lamentó el asesinato y advirtió sobre el impacto que este tipo de hechos tiene en el ejercicio informativo en zonas de alta conflictividad. La organización señaló: “Este crimen contra el periodista es un hecho que afecta la libertad de prensa, al silenciar una voz crítica regional”.

En su pronunciamiento agregó: “Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia”.

#AlertaFLIP | Hoy el periodismo colombiano nuevamente está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia. pic.twitter.com/AzDFKu0BVd — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) June 6, 2026

Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo y calificó el hecho como una forma grave de censura. La entidad manifestó: “Nos indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y sus colegas. El asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura. Genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información sobre lo que ocurre en sus territorios. La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida”.

La entidad advirtió que “la impunidad, el crimen organizado, la corrupción y la violencia derivada del conflicto armado continúan representando riesgos para quienes ejercen el periodismo”.

#Pronunciamiento Nos indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos, sus colegas y la Fundación para la Libertad de Prensa @FLIP_org, organización de la cual era corresponsal en Norte… pic.twitter.com/bmgOylpUbJ — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 6, 2026

Investigación y recompensa

Las autoridades judiciales y policiales anunciaron el despliegue de equipos especializados para esclarecer el crimen. Entre las primeras líneas de investigación están los antecedentes de amenazas contra el comunicador, así como la revisión de cámaras de seguridad y testimonios de testigos en la zona.

La Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato.

Un crimen que reabre alertas

El homicidio de Herrera vuelve a encender las alarmas sobre la situación de riesgo que enfrentan periodistas en regiones afectadas por estructuras criminales y dinámicas de violencia. Organizaciones de prensa han reiterado que el ejercicio periodístico en zonas como Norte de Santander continúa marcado por amenazas, presiones y agresiones sistemáticas.

El caso se suma a otros hechos recientes que han golpeado al gremio, reforzando la preocupación por las condiciones de seguridad de quienes cubren temas de orden público, corrupción y conflicto armado en Colombia.