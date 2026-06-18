Resumen: Las autoridades incautaron 1,3 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor que era transportado en una motonave desde Turbo con destino a Europa. El operativo, realizado por la Policía, la Armada y agencias internacionales, afectó las finanzas del Clan del Golfo y evitó la distribución de millones de dosis de droga en el exterior.

¡Golpe histórico en Urabá! Caen 1.300 kilos de cocaína del Clan del Golfo que iban para Europa

Un operativo conjunto entre autoridades nacionales e internacionales permitió interceptar un importante cargamento de droga que pretendía salir del país por vía marítima con destino al continente europeo.

La acción se llevó a cabo en el municipio de Turbo, en la subregión de Urabá, donde unidades de la Policía Nacional, con apoyo de la Armada de Colombia y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), lograron detectar un contenedor contaminado que era transportado en una motonave.

Durante la inspección, las autoridades encontraron 1.300 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en la carga, evitando que el estupefaciente continuara su recorrido hacia mercados internacionales.

Golpe al narcotráfico en rutas marítimas

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cargamento tenía como destino Europa y presuntamente haría parte de las estructuras de tráfico de drogas utilizadas por organizaciones criminales para enviar grandes cantidades de cocaína fuera del país.

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La incautación representa uno de los resultados recientes más significativos contra el narcotráfico en la región de Urabá, una zona estratégica para el transporte marítimo de mercancías y donde las autoridades mantienen controles permanentes para detectar posibles actividades ilícitas.

Las labores de inspección permitieron identificar la contaminación del contenedor antes de que la embarcación abandonara la ruta prevista, frustrando así el envío de la sustancia al exterior.

¡, Í ! En Turbo, Antioquia, la @PoliciaColombia en coordinación con la @ArmadaColombia y @HSI_HQ, incautó 1.300 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en un contenedor contaminado, que era transportado en una… pic.twitter.com/k8OjD2Nm9z — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) June 18, 2026

Impacto económico para estructuras criminales

Según los cálculos oficiales, esta operación afecta las finanzas del denominado Clan del Golfo en más de 7.800 millones de pesos, recursos que dejarían de ingresar a la organización ilegal como resultado de la comercialización de la droga.

Además del impacto económico, las autoridades destacaron que la incautación impide que cerca de 3,2 millones de dosis lleguen a los mercados internacionales, donde el estupefaciente habría sido distribuido de manera ilegal.

La operación fue posible gracias al trabajo coordinado entre las instituciones participantes, que continúan fortaleciendo las acciones de control en puertos, corredores marítimos y puntos estratégicos utilizados por redes dedicadas al tráfico de drogas.

Con este resultado, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la presión sobre las organizaciones criminales que buscan utilizar la infraestructura portuaria y las rutas marítimas para el envío de cargamentos de cocaína hacia diferentes destinos fuera de Colombia.