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Resumen: Un juez condenó a 17 años y 4 meses de prisión a Jesús Darío Aguirre por el asesinato de un paseador de perros ocurrido en 2025 en San Antonio de Pereira, Rionegro. El crimen se produjo tras una discusión relacionada con una mascota, y la decisión fue apelada por la Fiscalía, la defensa y la representación de las víctimas.

Condenan a hombre que asesinó a paseador de perros tras una discusión en Rionegro

La justicia emitió sentencia contra un hombre señalado de causar la muerte de un paseador de perros en un hecho ocurrido en el corregimiento San Antonio de Pereira, en Rionegro, Antioquia. La decisión se produjo luego de que un juez de conocimiento analizara las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

El condenado fue identificado como Jesús Darío Aguirre, quien deberá cumplir una pena de 17 años y 4 meses de prisión por su responsabilidad en el crimen ocurrido el 29 de agosto de 2025.

Una discusión que terminó en tragedia

De acuerdo con los elementos recopilados durante el proceso, el caso se originó por una discusión relacionada con una de las mascotas que la víctima acostumbraba a pasear en el sector.

Según estableció la Fiscalía, el animal ingresó al antejardín de la vivienda del hoy sentenciado, situación que desencadenó un altercado que escaló hasta convertirse en un hecho violento.

Durante la confrontación, el paseador de perros, de 37 años, recibió cinco disparos en el tórax que le causaron la muerte.

La investigación fue liderada por una fiscal de la Seccional Antioquia, quien reunió los elementos de prueba que permitieron esclarecer lo sucedido y llevar el caso ante la justicia.

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Antecedentes de conflictos por mascotas

Las autoridades también determinaron que Aguirre, de 62 años, había sostenido previamente varios conflictos de convivencia con residentes del sector.

De acuerdo con lo expuesto en el proceso, esas situaciones estaban relacionadas con su rechazo hacia las mascotas, aspecto que fue tenido en cuenta dentro de las actuaciones judiciales.

Tras analizar el material probatorio presentado por el ente acusador, el juez declaró responsable al procesado por el delito de homicidio y le impuso la respectiva condena.

El hombre deberá cumplir la pena en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Sin embargo, la decisión aún será revisada en segunda instancia. La Fiscalía apeló el fallo al considerar que las pruebas permitirían sustentar una condena por homicidio agravado.

Por su parte, tanto la defensa como el representante de las víctimas también presentaron recursos de apelación, por lo que una autoridad judicial superior será la encargada de resolver el futuro del proceso.