Resumen: En Bogotá, las autoridades desmantelaron una red de contrabando de tecnología en una bodega de Los Mártires, incautando 12.530 dispositivos electrónicos y más de mil millones de pesos en efectivo. La operación, coordinada entre Policía Nacional, Fiscalía, DIAN y Homeland Security Investigations, busca frenar el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos, además de proteger a los consumidores y la economía formal.

¡Golpe histórico al contrabando en Bogotá! Incautan 12.530 dispositivos y más de mil millones de pesos en efectivo

En una operación coordinada entre varias entidades nacionales e internacionales, las autoridades realizaron un golpe significativo a las redes dedicadas al contrabando de tecnología en la capital del país. La acción tuvo lugar en una bodega ubicada en el sector Los Mártires, donde se ejecutó una orden de allanamiento que permitió el decomiso de miles de dispositivos electrónicos y una cuantiosa suma de dinero en efectivo.

Durante el operativo, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la DIAN, la Policía Aduanera y la agencia internacional Homeland Security Investigations, lograron incautar un total de 12.530 unidades tecnológicas. Los dispositivos, que incluyen diversas líneas de equipos electrónicos de alto valor, fueron avaluados comercialmente en $6.275.500.000.

Además, las autoridades hallaron divisas por un valor de $1.339.795.000. Este dinero constituye un elemento clave dentro de la investigación, ya que podría evidenciar la existencia de estructuras financieras organizadas, evasión de controles fiscales y posibles conductas asociadas al lavado de activos.

Impacto del contrabando de tecnología

El contrabando de productos tecnológicos afecta de manera directa la economía del país. No solo reduce el recaudo fiscal, sino que también financia estructuras delictivas y expone a los consumidores a riesgos asociados a productos que carecen de garantías o estándares de seguridad.

Por ello, las autoridades hicieron un llamado enfático a la ciudadanía para adquirir tecnología únicamente a través de canales legales y autorizados. Comprar en establecimientos formales no solo garantiza la seguridad de los productos, sino que también contribuye al fortalecimiento de la economía formal y al control de actividades ilícitas.

Coordinación interinstitucional

Este operativo demuestra la importancia de la cooperación entre entidades locales e internacionales. La participación de la Policía Nacional, la Fiscalía, la DIAN, la Policía Aduanera y Homeland Security Investigations permitió combinar capacidades de investigación, inteligencia y acción directa sobre los lugares donde se almacena y comercializa tecnología de contrabando.

Las autoridades afirmaron que continuarán trabajando en el seguimiento a estas estructuras ilegales para proteger a los consumidores y evitar que este tipo de delitos afecten el desarrollo económico del país.