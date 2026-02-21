Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Cayó el terror de ‘Los Maracuchos’! Capturan en Ecuador a alias ‘Mizón’, uno de los más buscados en Bogotá

En un operativo articulado entre autoridades colombianas y ecuatorianas, fue capturado alias ‘Mizón’, señalado como cabecilla principal de la estructura criminal transnacional ‘Los Maracuchos’, organización a la que se le atribuyen múltiples hechos violentos en Bogotá.

El procedimiento fue liderado por la Policía Nacional de Colombia, a través del direccionamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá, y contó con el despliegue de capacidades investigativas y de inteligencia. La acción se desarrolló en coordinación con Migración Ecuador e Inteligencia Militar.

Ubicación, captura y deportación desde Ecuador

Según la información oficial, alias ‘Mizón’ fue ubicado en territorio ecuatoriano y posteriormente deportado hacia Colombia, al ser considerado una amenaza transnacional para la seguridad pública.

Las autoridades indicaron que su presencia representaba un riesgo no solo a nivel local, sino también en el ámbito regional, razón por la cual se activaron mecanismos de cooperación internacional que permitieron su localización y entrega a las autoridades colombianas.

Delitos por los que era requerido

El capturado era requerido por los delitos de homicidio agravado, en concurso con tortura, así como por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, municiones y estupefacientes. De acuerdo con las investigaciones, a la estructura criminal ‘Los Maracuchos’ se le atribuyen nueve homicidios, y alias ‘Mizón’ tendría una trayectoria delictiva cercana a los 10 años.

Presuntos vínculos con el ‘Tren de Aragua’

Las indagaciones también señalan que el detenido mantenía presuntos vínculos con la organización multicrimen transnacional ‘Tren de Aragua’, estructura criminal con alcance internacional.

Asimismo, figuraba en el cartel de ‘Los Más Buscados’ por homicidio en Bogotá, lo que evidenciaba su nivel de prioridad dentro de las acciones de persecución penal adelantadas por las autoridades.

Golpe a estructuras criminales transnacionales

Desde la Policía Nacional de Colombia señalaron que este resultado operacional reafirma el compromiso institucional de enfrentar de manera contundente a las estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana.

Las autoridades destacaron que estas acciones se sustentan en la cooperación internacional, la inteligencia estratégica y una acción operativa sostenida, orientada a desarticular organizaciones con alcance transnacional.

La captura de alias ‘Mizón’ representa, según indicaron, un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado que opera más allá de las fronteras nacionales y que impacta directamente la seguridad pública en la capital del país.