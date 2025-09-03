¡Golpe a la extorsión! Capturan a 21 criminales del GDO Caicedo que atemorizaban el centro de Medellín

Resumen: Autoridades capturaron a 21 integrantes del GDO Caicedo, señalado de extorsionar y de mover rentas ilegales de hasta $1.200 millones mensuales en el centro de la ciudad.
En un operativo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana, la Fiscalía y el Ejército Nacional, se logró un contundente golpe a GDO Caicedo, con la captura de 21 de sus integrantes.
Esta estructura delincuencial tenía una fuerte injerencia en el centro de la ciudad, donde se dedicaba a extorsionar a comerciantes, vendedores ambulantes y trabajadores sexuales.
La investigación de 10 meses reveló que el grupo también manejaba rentas ilegales provenientes del tráfico de estupefacientes, que según los análisis, habrían alcanzado hasta $1.200 millones de pesos mensuales.
La banda atemorizaba y controlaba las economías criminales en puntos clave como La Veracruz, Parque Berrío, Plaza Botero y Parque San Antonio.
Entre los capturados se encuentra alias “Alex”, señalado como el cabecilla de la zona, además de seis coordinadores y catorce integrantes con roles de apoyo.
La operación, que incluyó el análisis de más de 300 horas de video e inteligencia, demuestra el compromiso de las autoridades para enfrentar las estructuras que amenazan la convivencia y el orden público.
Durante el operativo se incautaron 17 equipos de comunicación que serán clave para vincular más hechos delictivos a la red.
Las 21 personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por delitos como concierto para delinquir, extorsión, constreñimiento ilegal, hurto calificado y tráfico de estupefacientes.
