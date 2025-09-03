Envían a casa por cárcel a dos expolicías por presunta extorsión en Medellín

Resumen: Dos expolicías fueron enviados a casa por cárcel tras ser acusados de extorsionar a una pareja en el centro de Medellín. El caso se suma a otros reportes de extorsión de uniformados en la ciudad.
Dos expolicías fueron enviados a casa por cárcel luego de ser judicializados por presuntamente exigir una suma de $8 millones de pesos a una pareja en el centro de Medellín.
El hecho, que se suma a otros casos de extorsión en Medellín, ocurrió el pasado 26 de febrero.
Según la investigación de la Fiscalía, el intendente Yerson y el subintendente Edwin habrían interceptado a un hombre y una mujer que se movilizaban en un vehículo de alta gama que tenía una orden de embargo. Los uniformados les habrían solicitado la millonaria suma a cambio de no reportar el caso a las autoridades.
Bajo la presión de los presuntos victimarios, las víctimas fueron escoltadas hasta un cajero automático. Allí entregaron $5.600.000 pesos en efectivo y, posteriormente, los policías les habrían dado el número de una cuenta bancaria para consignar el monto restante.
Lea también: Se levanta el bloqueo en Amagá tras acuerdos con transportadores
Tras las denuncias, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento domiciliaria a los dos expolicías, quienes fueron capturados mediante orden judicial. Durante las audiencias preliminares, ninguno aceptó los cargos que les imputaron por el delito de concusión.