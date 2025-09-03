Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Envían a casa por cárcel a dos expolicías por presunta extorsión en Medellín

Dos expolicías fueron enviados a casa por cárcel luego de ser judicializados por presuntamente exigir una suma de $8 millones de pesos a una pareja en el centro de Medellín.

El hecho, que se suma a otros casos de extorsión en Medellín, ocurrió el pasado 26 de febrero.

Según la investigación de la Fiscalía, el intendente Yerson y el subintendente Edwin habrían interceptado a un hombre y una mujer que se movilizaban en un vehículo de alta gama que tenía una orden de embargo. Los uniformados les habrían solicitado la millonaria suma a cambio de no reportar el caso a las autoridades.

Bajo la presión de los presuntos victimarios, las víctimas fueron escoltadas hasta un cajero automático. Allí entregaron $5.600.000 pesos en efectivo y, posteriormente, los policías les habrían dado el número de una cuenta bancaria para consignar el monto restante.

Tras las denuncias, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento domiciliaria a los dos expolicías, quienes fueron capturados mediante orden judicial. Durante las audiencias preliminares, ninguno aceptó los cargos que les imputaron por el delito de concusión.

