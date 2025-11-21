Resumen: Migración Colombia inadmitió a cuatro viajeros estadounidenses por presunto turismo sexual en Medellín. Uno llevaba artículos que confirmaban sus intenciones. Antioquia suma casi 70 casos en 2025.

Extranjero con abundantes preservativos en su maleta prendió las alertas en el aeropuerto de Rionegro

Migración Colombia inadmitió a cuatro ciudadanos procedentes de Estados Unidos que intentaban ingresar al país con presuntas intenciones delictivas. Los hechos ocurrieron en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, donde los oficiales detectaron respuestas inconsistentes, contradicciones y elementos que levantaron alertas durante los controles de ingreso.

Según la autoridad migratoria, uno de los viajeros llevaba en su equipaje una cantidad inusualmente elevada de preservativos y artículos sexuales, lo cual reforzó las sospechas sobre sus verdaderos planes en Medellín y motivó la inadmisión inmediata. Los otros tres tampoco lograron justificar de manera coherente los motivos de su visita.

Las inadmisiones fueron ejecutadas de manera inmediata. Tres de los viajeros regresaron en un vuelo hacia Ciudad de Panamá y el cuarto fue retornado en un vuelo de American Airlines con destino a Miami.

Con estos cuatro casos, Antioquia completa cerca de 70 inadmisiones en 2025 asociadas al turismo sexual, la mayoría correspondientes a ciudadanos estadounidenses.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la actuación en su cuenta de X con un mensaje contundente: “Aquí protegemos a nuestros niños. Gran trabajo de Migración y Policía”. Según el mandatario.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los controles migratorios para proteger a la población vulnerable y blindar el turismo responsable en la región.

Go home! Gracias al trabajo y compromiso articulado de Migración Colombia y nuestra Policía Nacional, acaba de ser inadmitido otro ciudadano con pasaporte de Estados Unidos que pretendía ingresar, desde Panamá, a Medellín para realizar actividades sexuales. Ya son 102… pic.twitter.com/1JDALRxaIN — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 21, 2025

