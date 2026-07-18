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Resumen: Más de 250 docentes participaron en los Juegos del Magisterio en Bello, donde se definieron los representantes para la fase departamental.

Más de 250 docentes participaron en los Juegos del Magisterio en Bello

Más de 250 docentes de las instituciones educativas oficiales de Bello participaron en una nueva edición de los Juegos del Magisterio, realizados los días 16 y 17 de julio en la Unidad Deportiva Tulio Ospina.

El evento, organizado por la Secretaría de Educación de Bello y el Inder Bello, promovió la actividad física, la integración y el bienestar de los maestros, además de definir a los representantes del municipio para la fase departamental de estas justas.

Durante las jornadas, los participantes compitieron en diez disciplinas deportivas: fútbol, fútbol sala, natación, tejo, minitejo, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, ajedrez y atletismo.

Cada encuentro estuvo marcado por el respeto, el trabajo en equipo y el juego limpio, valores que también hacen parte de la labor diaria de los educadores en las aulas.

Además de incentivar la práctica deportiva, los Juegos del Magisterio sirvieron como escenario para fortalecer el compañerismo y los lazos entre docentes de las diferentes instituciones oficiales del municipio.

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Las competencias permitieron espacios de encuentro y convivencia, donde el deporte se convirtió en una herramienta para promover la salud física y el bienestar emocional de los participantes.

Los mejores deportistas de cada disciplina obtuvieron el derecho de representar a Bello en los Juegos Departamentales del Magisterio, donde buscarán dejar en alto el nombre del municipio y demostrar el talento deportivo de los docentes bellanitas.

Con la realización de estas competencias, la Alcaldía de Bello reiteró su compromiso con el bienestar integral de los maestros, impulsando iniciativas que favorecen estilos de vida saludables y fortalecen la comunidad educativa.

La alcaldía destacó que este tipo de actividades contribuyen a una educación de calidad, al reconocer que el desarrollo personal y el trabajo colaborativo también hacen parte del ejercicio docente, dentro y fuera de las instituciones educativas.

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