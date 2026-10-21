Resumen: La Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército localizaron un depósito ilegal con 35 granadas artesanales de alto poder explosivo en la vereda Peñol Viejo, de El Peñol, Nariño. Según las autoridades, el material pertenecería a la estructura Franco Benavides y presuntamente sería usado con drones contra vehículos blindados e instalaciones policiales. Las granadas fueron destruidas de forma controlada.

¡Golpe en Nariño! Hallan 35 granadas artesanales que serían usadas con drones contra la Fuerza Pública

Un depósito ilegal con 35 granadas artesanales de alto poder explosivo fue localizado en la vereda Peñol Viejo, del municipio de El Peñol, en Nariño, tras una operación conjunta entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército Nacional. El hallazgo, según las autoridades, evitó posibles ataques contra miembros de la Fuerza Pública y contra la población civil del suroccidente del país.

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Cómo se encontró el depósito

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la ubicación del material fue posible gracias al análisis técnico de imágenes aéreas realizado por el Comando Aéreo de Combate No. 7 y a las labores de inteligencia y contrainteligencia del Batallón de Infantería Liviana No. 9 Batalla de Boyacá, de la Tercera División del Ejército.

El trabajo coordinado entre ambas fuerzas permitió llegar hasta el sitio donde estaba guardado el material explosivo, en una zona rural de El Peñol. Las operaciones de inteligencia buscan contrarrestar las amenazas contra la seguridad y la integridad de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como de los ciudadanos que viven en esta parte del país.

Se trata de una de las acciones con las que las Fuerzas Militares buscan anticiparse a los grupos armados ilegales en esta región. Con la ubicación y destrucción de las granadas se redujo de manera directa el riesgo de ataques contra uniformados, instalaciones y habitantes de la zona rural, donde la presencia de este tipo de artefactos representa una amenaza permanente.

Las granadas habrían sido pensadas para usarse con drones

Según las investigaciones, los artefactos presuntamente serían empleados con aeronaves no tripuladas, es decir, lanzados desde drones. Este tipo de ataques se ha vuelto una preocupación para las autoridades en distintas regiones, por la dificultad de anticiparlos y por el riesgo que representan para las tropas, para las estaciones de Policía y para las comunidades cercanas.

Las granadas, de fabricación artesanal y con alto poder explosivo, estaban reunidas en un mismo lugar, lo que indica que podrían haber sido almacenadas para ser distribuidas o utilizadas en próximas acciones armadas. Su ubicación a tiempo, afirman las autoridades, impidió que llegaran a manos de quienes planeaban emplearlas.

Estructura señalada y pagos por ataque

De acuerdo con las indagaciones, el material pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura Franco Benavides. Las autoridades señalan que, al parecer, los explosivos serían usados en nuevos ataques contra vehículos blindados e instalaciones policiales.

Además, se conoció que por cada impacto exitoso se habrían ofrecido pagos de entre tres y cinco millones de pesos. Esa modalidad, según el reporte, buscaría incentivar los ataques contra la Fuerza Pública con este tipo de artefactos.

Destrucción controlada de las 35 granadas

Tras el hallazgo, personal especializado en explosivos y demoliciones adelantó las coordinaciones necesarias para realizar la destrucción controlada de las 35 granadas. El procedimiento se cumplió conforme a los protocolos de seguridad establecidos para el manejo de este tipo de material, con el fin de evitar riesgos para los uniformados y para los habitantes de la zona.

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó que continuará empleando sus capacidades y trabajando de manera conjunta con el Ejército para neutralizar las amenazas contra la Fuerza Pública y reducir los riesgos para la población, velando por la seguridad de los habitantes del suroccidente del país.

El resultado, destacan las autoridades, es una muestra de la labor articulada entre el componente aéreo y las tropas en tierra, que combina la observación desde el aire con el trabajo de inteligencia para anticiparse a las acciones de los grupos armados ilegales en zonas rurales de Nariño.

Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana.