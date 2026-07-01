Resumen: Un soldado resultó herido tras un ataque con drones cargados con explosivos contra tropas del Ejército en zona rural de Bolívar, Cauca.

Ataque con drones explosivos dejó un soldado herido en el sur del Cauca

El ataque con drones en Cauca volvió a encender las alertas de las autoridades este 1 de julio. Un soldado profesional resultó herido luego de que tropas del Ejército fueran blanco de una ofensiva con drones cargados con explosivos en zona rural del municipio de Bolívar.

Según informó el Ejército Nacional, el hecho ocurrió en el corregimiento de Guachicono, cerca de la subestación eléctrica Zaque, donde uniformados del Batallón de Alta Montaña No. 3 desarrollaban operaciones de control territorial.

De acuerdo con el reporte oficial, los militares fueron atacados con tres drones adaptados para lanzar explosivos, utilizando la modalidad conocida como «enjambre», una táctica que consiste en emplear varias aeronaves de forma simultánea para dificultar la respuesta de las tropas y aumentar el impacto del ataque.

Durante la acción, uno de los artefactos explotó cerca de los uniformados y causó heridas por esquirlas al soldado profesional Álvaro Javier Petro Ramón.

El militar recibió atención inicial en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado a un centro médico en Popayán, donde permanece bajo observación. El Ejército informó que su estado de salud es estable y que las lesiones no comprometen su vida.

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Las autoridades señalaron que los demás integrantes de la unidad salieron ilesos y que la infraestructura de la subestación eléctrica no sufrió afectaciones gracias a la reacción de las tropas, que lograron neutralizar los tres drones.

Las primeras hipótesis de inteligencia indican que el ataque con drones habría sido ejecutado por integrantes del frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, grupo armado que mantiene presencia en esa zona del departamento.

Tras el atentado, el Ejército reforzó las operaciones militares y las labores de inteligencia en el sur del Cauca con el objetivo de ubicar a los responsables y prevenir nuevos ataques contra la población y la infraestructura estratégica.

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