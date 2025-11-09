Resumen: Alias 'Yorki', señalado de extorsionar a una empresa de transporte en la vía Medellín–Quibdó, fue capturado en Medellín por el Gaula de la Policía Nacional. El detenido exigía más de 400 millones de pesos bajo amenaza de ataques a vehículos y habría participado en acciones del ELN para financiar actividades ilícitas en la región.

¡Golpe al ELN! Cayó alias ‘Yorki’, el hombre que extorsionaba transportadores en la vía Medellín–Quibdó

Un operativo del Gaula de la Policía Nacional permitió la captura en Medellín de un hombre conocido como alias ‘Yorki’, presuntamente vinculado al Frente Manuel Hernández El Boche del ELN, señalado de exigir pagos millonarios a empresas de transporte para permitir la circulación de sus vehículos por la ruta que conecta Antioquia con Chocó.

Según las investigaciones, el detenido exigía a la compañía afectada más de 400 millones de pesos, bajo la amenaza de ataques a los buses y camiones si no se realizaba el pago. Este cobro ilegal formaría parte de un esquema de financiación ilícita y violencia dirigido a operadores de transporte en la región.

El historial delictivo de alias ‘Yorki’ muestra que habría iniciado su carrera criminal en el grupo Los Palmeños o Z, antes de integrarse al ELN, donde participaría en atentados y actividades que generaban temor entre conductores y pasajeros.

Esto le podría interesar: ¡Sin agua este domingo! Interrupción temporal del acueducto afecta sectores de Medellín y Bello

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Entre los hechos que se le atribuyen, se encuentra un ataque a camiones de una cadena de supermercados, con la intención de amedrentar y presionar económicamente a quienes transitaban por la vía Medellín–Quibdó.

La captura fue coordinada entre los Gaula de Chocó y Antioquia, y según las autoridades representa un golpe significativo a la estructura financiera del ELN en la región, especialmente en lo relacionado con la extorsión a transportadores.

La Policía informó que continuará con los operativos para prevenir nuevas amenazas y proteger la economía y la movilidad de la zona. Además, hizo un llamado a los ciudadanos para denunciar cualquier caso de extorsión a través de los números 123 o 165 del Gaula.