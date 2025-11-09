¡Sin agua este domingo! Interrupción temporal del acueducto afecta sectores de Medellín y Bello

Resumen: Este domingo 9 de noviembre, un daño en la red secundaria dejó temporalmente sin agua a varios barrios del nororiente de Medellín y suroriente de Bello, afectando más de 29.500 instalaciones. Personal de EPM ya trabaja en la reparación y se estima que el servicio se restablezca durante la tarde.

EPM informó que, desde la mañana de este domingo 9 de noviembre, se presenta una interrupción temporal del servicio de acueducto en sectores del nororiente de Medellín y del suroriente de Bello, debido a un daño en la red secundaria localizado en la carrera 43 con calle 109.

La empresa precisó que el incidente afecta aproximadamente 29.587 instalaciones y que el personal técnico ya se encuentra en el lugar realizando las reparaciones correspondientes, con expectativa de restablecimiento del servicio durante la tarde de este mismo día.

En Medellín, la zona impactada comprende varios tramos:

• Desde la calle 92 hasta la calle 98, entre las carreras 43B y 45A.

• Desde la carrera 47 hasta la carrera 48, entre las calles 96 y 98.

• Desde la calle 98 hasta la calle 102, entre las carreras 43B y 49C.

• Desde la calle 102 hasta la calle 106A, entre las carreras 44A y 49.

• Desde la calle 107 hasta la calle 112, entre las carreras 43 y 50B.

• Desde la calle 112 hasta la calle 126, entre las carreras 42EE y 50B.

En Bello, la interrupción se registra en:

• Desde la calle 20CC hasta la calle 21E, entre las carreras 39D y 42A.

• Calle 22D, entre las carreras 42A y 41.

Los barrios afectados incluyen Moscú 1 y 2, La Salle, Villa Guadalupe, Popular, Villa del Socorro, La Isla, La Francia, Andalucía, Santa Cruz, Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Santa Rita, Pablo VI y Alpes del Norte.

Personal de EPM ya se encuentra realizando los trabajos de reparación y se estima que el servicio se restablezca durante la tarde de este domingo.