Golpe al ELN en Arauca: dos guerrilleros muertos, seis capturados y un menor recuperado

Resumen: Un operativo del Ejército en Saravena, Arauca, dejó dos integrantes del ELN muertos, seis capturados y un menor de edad recuperado durante combates.

Un nuevo golpe al ELN en Arauca dejó como resultado la muerte de dos presuntos integrantes de esa guerrilla, la captura de otros seis y la recuperación de un menor de edad durante una operación militar adelantada por el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Saravena.

Los enfrentamientos ocurrieron en la vereda Alto San Joaquín, donde tropas del Ejército, con apoyo de la Policía Nacional, sostuvieron intensos combates contra miembros de la comisión Ernesto Che Guevara, perteneciente al frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con información de inteligencia militar, los integrantes de esta estructura serían los responsables de ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en los municipios de Fortul y Saravena.

Además, las autoridades señalaron que este grupo venía planeando y desarrollando ataques incluso antes de las recientes elecciones presidenciales, con el propósito de alterar el orden público en esta zona del departamento de Arauca.

Durante el operativo también fueron incautadas cinco armas largas, tres armas cortas, 908 cartuchos de diferentes calibres, 23 proveedores, material de intendencia y documentos que serán analizados por los organismos de inteligencia para avanzar en las investigaciones.

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Según el Ejército Nacional, este resultado representa una afectación significativa a las capacidades logísticas y criminales de la estructura armada ilegal, al tiempo que reduce su capacidad para ejecutar nuevas acciones violentas en la región.

Las autoridades indicaron que el menor de edad recuperado quedó bajo la protección de las entidades competentes para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente para avanzar en el proceso de judicialización.

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