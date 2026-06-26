Resumen: Westcol anunció que realizará dos transmisiones benéficas de 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados por los terremotos en Venezuela. Además, expresó su intención de viajar al país para entregar ayudas y aseguró que todo lo obtenido será invertido en alimentos, medicamentos y otros suministros para las comunidades damnificadas.

¡Westcol se la juega por Venezuela! Hará dos streams para recaudar ayudas para los damnificados

La emergencia provocada por los recientes terremotos en Venezuela ha generado una amplia ola de solidaridad dentro y fuera del país. Mientras continúan las labores de rescate y atención a las comunidades afectadas, diferentes figuras públicas han decidido utilizar el alcance de sus plataformas para impulsar campañas de ayuda humanitaria.

Uno de ellos es el creador de contenido Luis Fernando Villa, conocido en el mundo digital como Westcol, quien anunció la realización de varias transmisiones en vivo con fines benéficos para reunir recursos que serán destinados a las personas damnificadas por la tragedia.

El streamer dio a conocer la iniciativa a través de sus redes sociales, donde explicó que todo el dinero obtenido durante las jornadas será utilizado para adquirir suministros esenciales que posteriormente serán entregados a las comunidades afectadas.

Dos jornadas de transmisión para recaudar donaciones

Westcol informó que realizará dos maratones de diez horas cada una durante el fin de semana. Según explicó, el propósito es aprovechar el alcance de su comunidad para convertir las transmisiones en un espacio de recaudación y difusión de la situación que atraviesa Venezuela.

«Haré 10 horas de stream y otras 10 horas el domingo para recaudar dinero que será destinado directamente a la situación en Venezuela. Muy devastador todo (…) mucha fuerza», escribió el creador de contenido.

Las transmisiones estarán disponibles a través de la plataforma Kick y, de acuerdo con el horario compartido por el propio streamer, comenzarán al mediodía en Colombia y Ecuador. En Venezuela iniciarán a la 1:00 de la tarde y se extenderán hasta la madrugada, mientras que en Argentina arrancarán a las 2:00 de la tarde.

Además de la recolección de recursos, Westcol aseguró que el objetivo es dar mayor visibilidad a la emergencia para incentivar a más personas a sumarse a las donaciones.

También busca viajar a Venezuela

Paralelamente al anuncio de las transmisiones benéficas, el antioqueño manifestó su intención de desplazarse hasta Venezuela para entregar personalmente parte de las ayudas y transmitir desde las zonas afectadas.

Sin embargo, explicó que actualmente enfrenta dificultades para organizar el viaje debido a las restricciones operativas en varios aeropuertos cercanos al lugar donde pretende ingresar.

«Estoy buscando vuelos privados para viajar a Venezuela y hacer streaming desde allá pero los aeropuertos más cercanos todos están cerrados… Sería mi primera vez en Venezuela y realmente quiero ir para aportar haciendo difusión y donando todo tipo de suministros.»

Incluso, pidió a sus seguidores compartir información sobre terminales aéreas que continúen operando y permitan facilitar el traslado.

«Cualquier info de algún aeropuerto cercano que esté en servicio me la hacen llegar».

Respondió a las críticas

Luego de que algunos usuarios cuestionaran la iniciativa, Westcol respondió que el propósito de las transmisiones no es obtener beneficios personales, sino utilizar el alcance de su audiencia para movilizar ayudas.

«El streaming se realizará para mostrar todo lo que está sucediendo y para que todos puedan contribuir con donaciones, es un canal de difusión».

También reiteró que los recursos obtenidos durante las emisiones serán destinados completamente a la compra de alimentos, medicamentos y otros insumos necesarios para las personas afectadas.

«Vi que mucha gente me está diciendo que por qué sacar provecho de algo así, pero todo va a ser donado; no es un tema de exposición o querer aprovecharse, lo último que quisiera es que se viera así, por lo tanto sigamos con el plan inicial».

El streaming se haría para mostrar todo lo que está pasando y que todo el mundo done dinero, es un canal de difusión. Vi que mucha gente me está diciendo que por qué sacar provecho de algo así pero todo va ser donado no es un tema de exposición o querer aprovecharse, lo último… https://t.co/WPFvld9mQK — WESTCOL (@WestCOL) June 26, 2026

Más figuras se han unido a la ayuda

La iniciativa de Westcol se suma a las acciones emprendidas por varios artistas y creadores de contenido que han utilizado sus redes sociales para apoyar a Venezuela tras la emergencia.

Entre ellos se encuentran el cantante Danny Ocean y la influencer Lele Pons, quienes impulsaron una campaña colaborativa para compartir información sobre personas desaparecidas, coordinar ayuda humanitaria y conectar voluntarios con las zonas donde más se requiere asistencia.

Mientras tanto, los organismos de socorro continúan atendiendo la emergencia y evaluando los daños ocasionados por los movimientos telúricos, al tiempo que diferentes sectores de la sociedad mantienen campañas de recolección de ayudas para las miles de familias afectadas.