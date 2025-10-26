Resumen: La Fiscalía y la Policía Nacional capturaron a 12 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘La 260’, señalado de secuestros, extorsiones, homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes en el noroccidente de Medellín. Durante los operativos se incautaron armas de fuego, munición y otros elementos probatorios, mientras los arrestados enfrentan cargos por múltiples delitos, incluyendo desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

¡Golpe a la delincuencia en Medellín! 12 miembros de ‘La 260’ capturados por crimen, extorsión y violencia

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional anunciaron la captura y judicialización de 12 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘La 260’ o ‘El Acopio’, señalado de cometer una serie de delitos que afectan la seguridad y la convivencia en el noroccidente de Medellín.

Entre los cargos que se les imputan se encuentran secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes.

Los operativos permitieron incautar armas de fuego, munición, teléfonos celulares y otros elementos probatorios, que reforzarán los casos en contra de los capturados. Según las investigaciones, este grupo criminal imponía condiciones a domiciliarios, repartidores y transportadores en los barrios de la comuna 7 de Medellín, obligándolos a pagar extorsiones para poder trabajar o, en algunos casos, apropiándose de su mercancía.

“‘La 260’ utilizaba la violencia y la intimidación para controlar la movilidad de los ciudadanos y limitar el desarrollo de actividades comerciales en la zona”, indicó la Fiscalía, señalando que también se habrían cometido homicidios selectivos y forzados desplazamientos de familias enteras que resistieron las amenazas del grupo.

Entre los capturados se encuentran: Jorge Jaramillo, alias ‘Maicol’; Wilmer Tobón, alias ‘Small’; Yeimi Contreras, alias ‘La Mona’; Juan Yaqueño, alias ‘Canoa’; Geyder Osorio, alias ‘Banano’; Juan Aguilar , alias ‘Papo’; Jhon Quintero, alias ‘El Burro’; Brayan Franco, alias ‘Cejas’; Rafael Barrios; Jeferson Barrios; Deiby Ossa, alias ‘Ojitos’; y Mario Garcés, alias ‘El Costeño’.

Entre los hechos más graves atribuidos a este grupo se encuentra el asesinato perpetrado el pasado 4 de marzo en Robledo El Diamante, en el que un hombre fue embestido por una motocicleta y posteriormente atacado con arma de fuego.

Los capturados fueron imputados por delitos que incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado, secuestro simple agravado, extorsión, desplazamiento forzado agravado, porte y tráfico de armas de fuego y municiones, así como tráfico de estupefacientes.

La operación es considerada un golpe significativo contra la criminalidad organizada en Medellín, y evidencia el compromiso de las autoridades por garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger a los comerciantes y frenar la violencia en los barrios afectados.