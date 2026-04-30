Cinco estadounidenses inadmitidos en Medellín tras sospechas de turismo sexual con paquetes “todo incluido”

Resumen: Cinco ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, tras detectarse inconsistencias en el motivo de su viaje y posibles vínculos con contactos relacionados con paquetes turísticos asociados a explotación sexual; Migración Colombia les negó el ingreso y los devolvió a su país, en medio de un refuerzo de controles migratorios en Antioquia por el aumento de este tipo de casos en 2026.

Cinco ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos recientemente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), luego de que las autoridades migratorias detectaran posibles irregularidades en el motivo de su viaje a Colombia.

De acuerdo con Migración Colombia, los viajeros fueron sometidos a los procedimientos habituales de control de ingreso, durante los cuales surgieron inconsistencias entre la información que entregaron en entrevista y otros elementos revisados por los oficiales.

En particular, se identificaron indicios que los vinculaban con contactos locales que ofrecen supuestos paquetes turísticos privados tipo “todo incluido”, asociados a posibles escenarios de explotación sexual.

Controles migratorios y decisiones en el aeropuerto

Ante estos hallazgos, las autoridades tomaron la decisión de negar su ingreso al país. Los cinco extranjeros fueron retornados a su lugar de origen en el siguiente vuelo disponible.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, explicó que este tipo de decisiones hacen parte de un refuerzo en los controles migratorios, enfocados en la prevención de delitos asociados a la explotación y en la protección de menores de edad.

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Según lo indicado por la entidad, el caso no se trataría de un hecho aislado, sino de una tendencia que ha motivado mayores verificaciones en los puntos de entrada al país.

Aumento de inadmisiones y foco en Antioquia

En lo que va de 2026, en el departamento de Antioquia se han registrado 56 inadmisiones de extranjeros por situaciones relacionadas con este tipo de alertas migratorias, cifra en la que predomina la nacionalidad estadounidense. Este registro muestra un incremento frente a 2025, cuando se contabilizaron cerca de 80 casos durante todo el año.

Las autoridades han señalado que el fenómeno ha generado especial atención en Medellín y su área metropolitana, donde el aeropuerto de Rionegro se ha consolidado como uno de los principales puntos de control frente a este tipo de situaciones.

En este contexto, Migración Colombia reiteró que continuará fortaleciendo los filtros de ingreso al país, especialmente cuando existan señales de posibles actividades que puedan vulnerar derechos fundamentales o estar relacionadas con explotación sexual.