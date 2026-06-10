¡Golpe de $600 millones! Ejército destruye mega laboratorios de coca del Clan del Golfo en Antioquia

Resumen: El Ejército Nacional reportó la destrucción de tres laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca en operaciones realizadas en Amalfi y Puerto Nare, Antioquia. Las estructuras, atribuidas a subestructuras del Clan del Golfo, contenían insumos, combustible y material vegetal, y tendrían capacidad de producción mensual significativa. Según las autoridades, estos operativos representan un golpe a las finanzas del grupo criminal en el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño.

El Ejército Nacional llevó a cabo operaciones militares en el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño que permitieron afectar de manera directa las finanzas del Clan del Golfo, mediante la ubicación y destrucción de varios laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca.

Las acciones fueron desarrolladas por tropas de la Décima Cuarta Brigada en los municipios de Amalfi y Puerto Nare, donde se intervinieron estructuras improvisadas que, según las autoridades, estarían al servicio de subestructuras de este grupo armado ilegal.

En la vereda Naranjitos, zona rural de Amalfi, los uniformados hallaron y destruyeron dos laboratorios empleados para la producción de pasta base de coca. En el lugar fueron encontrados insumos y elementos propios de este proceso, entre ellos canecas con aproximadamente 275 galones de sustancia en proceso, recipientes con cerca de 100 galones de combustible, residuos de hoja de coca, además de cal, cemento y otros materiales utilizados en la elaboración del alcaloide.

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De acuerdo con la información militar, estas instalaciones tendrían capacidad para producir alrededor de 200 kilogramos mensuales, lo que representa una afectación económica cercana a los 600 millones de pesos para las estructuras criminales vinculadas a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

Operación simultánea en el Magdalena Medio

En una acción paralela realizada en la vereda Cominales, jurisdicción del municipio de Puerto Nare, las tropas ubicaron y destruyeron otro laboratorio destinado al procesamiento de pasta base de coca.

En este punto fueron encontrados aproximadamente cuatro arrobas de hoja de coca picada, más de 760 galones de combustible, cemento, sulfato de amonio y otros insumos utilizados en la producción de alcaloides. Según las autoridades, esta infraestructura estaría relacionada con la subestructura Pacificadores de Samaná, también del Clan del Golfo.

El Ejército indicó que estos resultados representan un golpe significativo a las economías ilícitas de esta organización armada, al afectar directamente su capacidad de producción y distribución de estupefacientes en la región.

Finalmente, la institución reiteró que continuará desarrollando operaciones militares sostenidas en el territorio, con el objetivo de debilitar las fuentes de financiación del narcotráfico y reducir el accionar de los grupos armados ilegales que operan en Antioquia.