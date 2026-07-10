¡Golpe de $6.000 millones! Ejército destruyó maquinaria usada para extraer oro ilegal en Ituango

Resumen: El Ejército desmanteló en Ituango, Antioquia, una unidad de minería ilegal que, según las autoridades, era utilizada por presuntos integrantes del GAO-r Subestructura 18 para la extracción de oro. Durante la operación fueron inutilizados equipos valorados en más de $6.158 millones, afectando las finanzas de esta actividad ilícita y protegiendo el río Sinitavé y los recursos naturales de la zona.

Una operación militar adelantada en zona rural de Ituango, Antioquia, permitió afectar una estructura dedicada a la explotación minera ilegal que, según las autoridades, era utilizada por presuntos integrantes del GAO-r Subestructura 18 para la extracción mecanizada de oro.

La acción fue realizada por tropas del Batallón de Infantería N.° 10 de la Cuarta Brigada en la vereda San Luis, en inmediaciones del río Sinitavé, donde fue ubicada una unidad de producción minera que operaba de manera ilícita.

Durante la intervención, las tropas inutilizaron diferentes equipos empleados para esta actividad, entre ellos una retroexcavadora, una draga, una bomba estacionaria, un equipo de soldadura y combustible utilizado para el funcionamiento de la maquinaria.

#ContundenciaOperacional | En una operación desarrollada por tropas del Batallón de Infantería N. 10 de la #CuartaBrigada en la vereda San Luis, sobre el río Sinitavé, en Ituango, #Antioquia, fue desmantelada una unidad de producción minera ilegal utilizada por presuntos… pic.twitter.com/X30OAFegOb — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 10, 2026

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, la afectación económica generada por la operación supera los 6.158 millones de pesos, correspondientes al valor de los elementos utilizados para la explotación ilegal.

Afectación a las finanzas de la estructura criminal

Además del impacto sobre la infraestructura utilizada para la extracción de oro, las autoridades señalaron que la operación representa un golpe a las economías ilícitas de la Subestructura 18 del GAO-r, al afectar ingresos estimados en más de 60 millones de pesos mensuales.

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Según lo informado, la unidad minera intervenida tenía capacidad para extraer aproximadamente 135.000 gramos de oro al mes, actividad que también generaba afectaciones sobre los recursos naturales de la zona.

Protección del río Sinitavé y el entorno ambiental

La operación tuvo como uno de sus objetivos detener actividades que impactan los ecosistemas del norte de Antioquia. Las autoridades indicaron que con la destrucción de esta capacidad de producción ilegal se busca proteger el río Sinitavé y reducir los daños asociados a la explotación minera no autorizada.

El Ejército señaló que continuará desarrollando operaciones contra las estructuras que utilizan actividades ilícitas como fuente de financiación, con el propósito de afectar sus capacidades logísticas y económicas, además de contribuir a la protección de los recursos naturales del país.

La intervención en Ituango hace parte de las acciones adelantadas por la Fuerza Pública para combatir la minería ilegal y las actividades que afectan el equilibrio ambiental en diferentes regiones de Colombia.