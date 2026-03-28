Resumen: El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, desmanteló 26 unidades de producción minera en Puerto Nare, Antioquia, utilizadas presuntamente por el Clan del Golfo. La operación inutilizó equipos y combustible, afectando alrededor de 36.570 millones de pesos en ganancias ilegales, y busca frenar la financiación del grupo armado, proteger a la población civil y preservar los recursos naturales de la región.

¡Golpe de 36.570 millones! Desmantelan mina de oro del Clan del Golfo en Puerto Nare

En una operación coordinada para combatir la minería ilegal en el Magdalena Medio antioqueño, el Ejército Nacional, junto con la Policía y la Fiscalía General de la Nación, intervino 26 unidades de producción minera en la vereda La Mina, municipio de Puerto Nare, Antioquia. La acción buscó afectar las fuentes de financiación del grupo armado organizado conocido como Clan del Golfo.

La operación, liderada por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 3 Batalla de Bárbula, de la Décima Cuarta Brigada, en coordinación con la Brigada Contra la Minería Ilegal, permitió inutilizar 26 motores, 19 clasificadoras, 8 motobombas y 400 metros de manguera, además de incautar 140 galones de combustible. Todos estos elementos estaban presuntamente al servicio de la extracción ilegal de oro.

Según estimaciones oficiales, esta intervención genera un impacto económico cercano a los 220 millones de pesos para el grupo armado, que supuestamente obtenía ganancias a través de la producción ilegal de unos 69.000 gramos de oro mensuales, con un valor aproximado de 36.570 millones de pesos.

Con estas acciones, se busca no solo frenar la extracción ilícita, sino también debilitar las capacidades del Clan del Golfo para financiar sus actividades delictivas y adquirir material de guerra.

El Ejército Nacional indicó que estas acciones contribuyen a la seguridad de la población civil al contrarrestar las intenciones de control de estos grupos sobre la minería en la región.

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Asimismo, se minimizan los daños al medio ambiente y a los recursos naturales, ya que la explotación ilegal de oro genera graves afectaciones ecológicas en las fuentes hídricas y el suelo de Antioquia.

Las autoridades resaltaron que estas operaciones forman parte de un esfuerzo constante por proteger el territorio y fortalecer el control sobre actividades ilícitas que afectan tanto a la seguridad como al desarrollo de la población local.

La intervención de Puerto Nare se suma a otras acciones militares y de control que buscan desarticular redes criminales vinculadas con la minería ilegal y garantizar la conservación de los recursos naturales en el Magdalena Medio antioqueño.

Con esta estrategia interinstitucional, el Ejército, la Policía y la Fiscalía continúan trabajando para debilitar los grupos armados ilegales, proteger los ecosistemas y garantizar la legalidad en zonas donde la minería clandestina ha generado afectaciones económicas, sociales y ambientales significativas.