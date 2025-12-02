¡Golpe de $300 millones! Policía recupera 10 vehículos robados en el Bajo Cauca antioqueño, incluyendo motos y camionetas

Resumen: Un operativo de la Policía de Antioquia permitió recuperar diez vehículos robados —siete motocicletas y tres camionetas— en el Bajo Cauca, valorados en más de $300 millones. Durante las verificaciones se detectaron alteraciones en los sistemas de identificación, y varios de los automotores habían sido hurtados previamente en Medellín y Cali, mientras que una camioneta está vinculada a un proceso por estafa. Las acciones afectan directamente a redes criminales dedicadas al hurto y comercialización ilegal de vehículos en la región.

Un operativo liderado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Antioquia permitió la recuperación de diez vehículos hurtados, entre ellos siete motocicletas y tres camionetas, en municipios del Bajo Cauca antioqueño. El valor estimado de los automotores recuperados supera los 300 millones de pesos.

La intervención se llevó a cabo en las localidades de Tarazá, Nechí, Zaragoza y El Bagre, en el marco de los controles adelantados por la Policía para frenar el hurto y la comercialización ilegal de automotores en la región.

Durante las verificaciones técnicas de los vehículos, incluyendo el uso del revenido químico, se detectaron alteraciones en los sistemas de identificación, lo que permitió establecer que varios de los vehículos habían sido robados previamente en Medellín y Cali.

Entre los bienes recuperados, una camioneta tipo 4×4 está vinculada a un proceso judicial por estafa, mientras que el resto de los vehículos forman parte de investigaciones relacionadas con hurto y falsedad marcaria.

Las autoridades destacaron que esta acción representa un golpe directo a las redes criminales que operan en el Bajo Cauca, afectando la dinámica de grupos dedicados al robo y venta ilegal de automotores y reforzando la seguridad en la zona.

La Policía informó que continuará implementando operativos estratégicos para proteger a la comunidad, garantizar la recuperación de bienes y prevenir delitos que afecten la economía local y la seguridad vial.