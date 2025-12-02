Resumen: Balance vial: La Alcaldía de Medellín impone 1.800 comparendos y realiza 792 inmovilizaciones para frenar la indisciplina en las vías

Fugas, agresiones y caos: así terminó movilidad en Medellín en la última semana de noviembre

La Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín concluyó la última semana de noviembre con un balance contundente en materia de control vial.

En un esfuerzo por reforzar la seguridad y proteger la vida en las vías, se adelantaron 259 intervenciones en distintos corredores de la ciudad, dejando cifras que evidencian la magnitud de la indisciplina vial.

Entre los resultados más significativos, se impusieron 1.095 comparendos por mal parqueo y 45 por informalidad en la prestación del servicio de transporte público. Además, se realizaron 180 pruebas de alcoholemia, un control vital para prevenir accidentes graves en las vías.

Lea también: Capturan a ocho integrantes de una red que legalizaba motos robadas en Medellín

Fugas y agresiones a agentes, el lado oscuro del control

Las medidas de control más severas se enfocaron en infracciones que ponen directamente en riesgo la vida de los actores viales. Se aplicaron 180 comparendos por no portar el casco reglamentario y se realizaron 269 inmovilizaciones de vehículos, junto con 523 inmovilizaciones de motocicletas, sumando un total de 792 vehículos sacados de circulación en solo una semana.

El informe de la Secretaría de Movilidad también reveló la gravedad de la resistencia ciudadana al control.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En lo corrido del año, se han registrado 40 agresiones a agentes de tránsito, de las cuales 26 ya han sido formalmente denunciadas.

En cuanto a las fugas tras accidentes o infracciones, se han atendido 425 reportes, y la estadística es alarmante: el 90% de estos casos han dejado lesiones personales, evidenciando el impacto directo de la evasión de la justicia en la seguridad vial.

Controles permanentes en zonas calientes

Los operativos se han fortalecido de manera estratégica en zonas de alta afluencia y problemática vial, como la Carrera 70 y el Parque Lleras.

En la 70: Se han desarrollado 307 operativos este año, con 4.702 comparendos y 1.702 inmovilizaciones.

En el Lleras: Se han ejecutado 105 operativos, que han resultado en 4.401 comparendos y 1.182 inmovilizaciones.

La Secretaría de Movilidad reafirma su compromiso con el control, la prevención y la protección de la vida en las vías, e hizo un llamado urgente a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y a convivir de manera segura en el espacio público, reduciendo las conductas que conducen a las inmovilizaciones y a los accidentes.

Más noticias de Medellín