Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7
    ¡Golpe de $21 mil millones! Desmantelan en Bogotá red de ‘brokers’ que lavaba dinero del Tren de Aragua con criptoactivos

    La operación permitió identificar el circuito financiero transnacional que movía capital ilícito entre Colombia y Venezuela.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Golpe de $21 mil millones! Desmantelan en Bogotá red de ‘brokers’ que lavaba dinero del Tren de Aragua con criptoactivos
    Foto: Captura de video.
    ¡Golpe de $21 mil millones! Desmantelan en Bogotá red de ‘brokers’ que lavaba dinero del Tren de Aragua con criptoactivos

    Resumen: La Policía de Colombia, con apoyo de Ameripol, la PDI de Chile y la Fiscalía, desmanteló en Bogotá una red de “brokers” que lavaba dinero para el Tren de Aragua mediante criptoactivos y plataformas digitales. Los capturados, Félix Alfredo y Félix Eduardo, movían recursos ilícitos desde Bogotá hacia Cúcuta y luego a Venezuela, dentro de un circuito financiero oculto. La investigación permitió rastrear más de $21 mil millones, golpeando una de las principales fuentes económicas de la estructura criminal.

    Las autoridades propinaron un contundente golpe a la estructura financiera del Tren de Aragua tras desarticular una red de “brokers” dedicada a mover millonarios recursos para esta organización criminal. El operativo, ejecutado en Bogotá, contó con el apoyo de Ameripol, la Policía de Investigaciones de Chile y la Fiscalía General de la Nación.

    Según la investigación, la red era liderada por Félix Alfredo y Félix Eduardo, señalados de coordinar el blanqueo de capitales mediante criptoactivos y diversas plataformas digitales. Su labor consistía en fragmentar grandes sumas de dinero ilícito y trasladarlas a través de un circuito transnacional diseñado para evadir los controles financieros.

    El esquema identificado por los investigadores reveló que los recursos eran enviados desde Bogotá hacia Cúcuta y posteriormente trasladados a Venezuela, una ruta que facilitaba la dispersión de fondos y dificultaba su rastreo. Este mecanismo se convirtió en un componente clave para la financiación del Tren de Aragua.

    Más de $21 mil millones en circulación

    El análisis financiero permitió establecer que la red movilizó más de $21 mil millones, lo que convierte esta operación en uno de los golpes más significativos contra la economía criminal del grupo. Al afectar directamente su flujo de recursos, las autoridades lograron debilitar una de sus principales fuentes de sostenimiento.

    Las entidades participantes destacaron que el éxito del operativo fue posible gracias al intercambio de información entre las agencias policiales de Colombia, Chile y la red Ameripol, lo que permitió rastrear los movimientos financieros y ubicar a los responsables.

    La investigación continúa abierta para identificar posibles cómplices y otras ramificaciones de esta red transnacional.


