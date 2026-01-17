Resumen: Cinco personas fueron capturadas en Medellín e Itagüí tras el desmantelamiento de una red de contrabando de cigarrillos con presunta procedencia de Panamá y Venezuela, que habría generado más de 2.000 millones de pesos. La operación, coordinada entre Policía, POLFA, DIAN y Fiscalía, identificó rutas de transporte mediante vehículos de servicio público. Las autoridades hicieron un llamado a denunciar cualquier actividad sospechosa de manera confidencial.

¡Golpe de 2.000 millones! Desmantelan poderosa red de contrabando de cigarrillos en Medellín e Itagüí

Las autoridades desarticularon una red dedicada al contrabando de cigarrillos con presunta procedencia de Panamá y Venezuela, que habría generado rentas ilegales por más de 2.000 millones de pesos. En el operativo, coordinado entre la Policía Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas cinco personas tras diligencias de registro y allanamiento en el corregimiento de San Antonio de Prado y en el municipio de Itagüí.

La acción se realizó en el marco del Plan Operacional Anticontrabando, con el objetivo de desmantelar la organización que transportaba cigarrillos de contrabando utilizando vehículos de servicio público para su distribución en diversos puntos de la ciudad.

Los capturados son investigados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, y favorecimiento y facilitación del contrabando. Según el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general William Castaño, la red afectaba tanto la economía formal como la salud pública en Medellín y sus alrededores.

La investigación permitió identificar rutas y métodos de transporte de la mercancía ilegal, lo que facilitó la planificación de las diligencias de allanamiento en los sectores estratégicos donde la organización tenía presencia. Las autoridades indicaron que estas acciones contribuyen a debilitar las economías ilegales en Antioquia y otras regiones del país, proteger la economía legítima y reducir riesgos sanitarios asociados a productos sin control legal.

La Policía invitó a la ciudadanía a reportar de manera confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con el contrabando a través de la Línea Anticontrabando 159.