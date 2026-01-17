Menú Últimas noticias
    Murió presunto fletero en Villa Hermosa: linchado tras robarle el celular a una menor

    Resumen: La joven de 15 años, en un acto de valentía y adrenalina, se sujetó fuertemente de la parrilla de la motocicleta de los delincuentes, lo que les hizo perder el equilibrio.

    Minuto30.com .- Lo que comenzó como un hurto de celular en el barrio Villa Hermosa, comuna 8 de Medellín, terminó con un presunto delincuente muerto y otro capturado. La reacción de una adolescente y su padre desencadenó una persecución que terminó en linchamiento.

    Según versiones de testigos, poco espupes de las 9 de la noche del viernes 16 de enero, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Yamaha SZ de color negro abordaron a dos personas, entre ellas una menor de 15 años, para arrebatarle su teléfono celular. Sin embargo, no contaban con la determinación de las víctimas para defender sus pertenencias.

    La reacción que provocó la caída

    La joven de 15 años, en un acto de valentía y adrenalina, se sujetó fuertemente de la parrilla de la motocicleta de los delincuentes, lo que les hizo perder el equilibrio. En ese instante, el padre de la menor salió en su auxilio y lanzó una fuerte patada contra el vehículo, logrando que los dos sujetos cayeran estrepitosamente al pavimento.

    La caída fue aprovechada por habitantes del sector y personas que salieron de establecimientos comerciales cercanos. La multitud, cansada de los constantes hurtos en la zona, arremetió contra los sujetos.

    Linchamiento y fallecimiento

    Mientras uno de los implicados fue retenido por la comunidad y entregado a la Policía Nacional para su captura, el otro hombre recibió múltiples golpes y heridas con arma cortopunzante. Una patrulla que llegó al sitio intervino para detener la agresión y trasladó al herido a un centro hospitalario del norte de Medellín.

    El hombre ingresó al hospital sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el linchamiento.

