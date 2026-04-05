Resumen: En Segovia, Antioquia, la Policía y el Ejército incautaron cerca de 9.000 dosis de marihuana, cocaína y base de coca ocultas en una encomienda, pertenecientes a la subestructura “Jorge Iván Arboleda Garcés” del Clan del Golfo, con un valor aproximado de 170 millones de pesos.

¡Golpe de $170 millones! Caen 9.000 dosis del Clan del Golfo ocultas en una “encomienda” en Segovia

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército, las autoridades lograron incautar miles de dosis de estupefacientes en Segovia, en el Nordeste antioqueño. El cargamento, enviado mediante encomienda, estaba destinado a ser recogido en un hotel de la localidad.

Drogas escondidas en encomienda y listas para distribución

Durante el allanamiento, los uniformados encontraron una caja envuelta en papel chicle dentro de una habitación, que contenía 2.560 dosis de marihuana, 4.200 de clorhidrato de cocaína y 2.200 de base de coca, sumando cerca de 9.000 dosis listas para distribución.

El coronel Ferley Puerto, comandante encargado de la Policía en Antioquia, indicó que estas sustancias tenían un valor aproximado de 170 millones de pesos y que eran enviadas desde Medellín, ocultas entre distintos elementos para evadir controles.

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Según las investigaciones, el cargamento pertenecería a la subestructura “Jorge Iván Arboleda Garcés” del Clan del Golfo, organización criminal con presencia en la región dedicada al tráfico de estupefacientes.

En el municipio de Segovia, #Antioquia, el Batallón de Selva N.° 55, adscrito a la #Brigada19, en coordinación con la Sijín de la @PoliciaColombia realizó una diligencia de allanamiento que permitió la incautación de 2.569 dosis de marihuana, 1.400 de cocaína y 1.200 de bazuco.… pic.twitter.com/ZY7Vx6aUD2 — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) April 3, 2026

Impacto en la estructura criminal y medidas de control

Con esta incautación se afecta directamente la capacidad de distribución de esta red criminal y se reduce su ingreso económico. Las autoridades destacaron que operativos como este son parte de la estrategia permanente para contrarrestar el microtráfico, especialmente en entornos urbanos y comunidades vulnerables.

El procedimiento contó con la coordinación del Batallón de Selva N.º 55 de la Brigada 19 del Ejército y la Sijín de la Policía Nacional, quienes continuarán con labores de inteligencia para neutralizar redes de narcotráfico en la región.

Este resultado representa un golpe significativo para la estructura criminal implicada, limitando su operatividad y contribuyendo a la seguridad del municipio y del departamento.