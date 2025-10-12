Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¿Iba con mucho afán? Peligrosa maniobra dentro del Túnel de Oriente quedó en video

Minuto30.com .- Una peligrosa y flagrante violación a las normas de tránsito quedó registrada en video en el Túnel de Oriente (Antioquia). La imprudencia, ocurrida a las 11:30 de la mañana de este domingo 12 de octubre, ha generado indignación en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo un vehículo particular adelanta en el interior del túnel, una maniobra estrictamente prohibida en esta infraestructura clave que conecta Medellín con el aeropuerto.

El imprudente conductor, que al parecer «iba con mucho afán» desde el oriente y con sentido hacia Medellín, puso en grave peligro no solo su vida, sino la de todos los que circulan en ese momento al interior del túnel.

Las autoridades de tránsito están siendo alertadas para que identifiquen al infractor y apliquen las sanciones correspondientes, dada la seriedad de la imprudencia en un espacio cerrado y de alta velocidad.

