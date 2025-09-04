Resumen: La Policía y la Fiscalía dieron un contundente golpe a bandas criminales en Itagüí con 14 capturados de las estructuras ‘El Ajizal’ y ‘La Unión’, dedicadas a extorsión y narcotráfico.

Le tumbaron el negocio a dos bandas criminales en Itagüí: la Policía capturó a 14 presuntos delincuentes

Un contundente golpe a bandas criminales en Itagüí se llevó a cabo tras una investigación de seis meses, que culminó con la captura de 14 presuntos miembros de las estructuras delincuenciales conocidas como ‘El Ajizal’ y ‘La Unión.

La operación, realizada por la Policía en coordinación con la Fiscalía, incluyó 17 diligencias de registro y allanamiento en varios sectores del municipio.

En una de las acciones, las autoridades capturaron a cinco integrantes de la banda ‘El Ajizal’, entre ellos a alias ‘Verruga’, señalado como el coordinador principal de la organización.

Según el coronel Salomón Bello Reyes, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, esta estructura obtenía ingresos cercanos a los $5.000 millones de pesos al año a través de extorsiones y tráfico de drogas en barrios como El Porvenir, Ajizal y La Hortensia.

Se les atribuyen delitos como desplazamiento forzado y constreñimiento para delinquir.

“Se realizaron cinco capturas durante ocho diligencias de allanamiento en Los Gómez, El Ajízal, Porvenir y en Barbosa. Estas investigaciones duraron más de 6 meses a partir de ocho denuncias recibidas en el Gaula Metropolitano. El análisis de algunas líneas telefónicas y algunos reconocimientos”, advirtió el coronel.

Lea también: David Alonso, listo para el GP de Barcelona tras su primera victoria en Moto2

En una segunda operación, se logró la captura de nueve presuntos miembros de la banda ‘La Unión’, dedicada a la comercialización de estupefacientes en Calatrava, El Progreso y Fátima.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Estiven’, quien tenía antecedentes por homicidio. Durante los allanamientos, las autoridades también incautaron ocho teléfonos celulares.

El golpe a bandas criminales en Itagüí representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad en el territorio.

Más noticias de Itagüí