Tras conseguir su primera victoria en la categoría de Moto2, el piloto colombiano David Alonso se prepara para el Gran Premio de Cataluña, que se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre en el Circuit de Barcelona – Catalunya.

El colombiano llega a esta decimoquinta fecha de la temporada con un historial positivo en esta pista.

En su debut en Moto3 en 2023, Alonso se alzó con la victoria en el trazado catalán, la segunda de sus 14 triunfos esa temporada, lo que le valió el título de campeón de la categoría.

Actualmente, en su primera temporada en Moto2, Alonso se ubica en la decimocuarta posición de la tabla general con 68 puntos.

Hasta el momento, ha logrado dos podios: un tercer lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña en mayo y su primera victoria en el Gran Premio de Hungría a finales de agosto.

David Alonso, listo para el GP de Barcelona tras su primera victoria en Moto2

Alonso compartió sus expectativas para la carrera con su equipo, Aspar Team: «En Barcelona tendremos que dejar correr más la moto y girar más con el gas”.

David agregó que “es una pista que cambia mucho de Moto3 a Moto2, así que uno de los deberes para estos días es seguir puliendo el estilo”.

Adicionalmente agregó que el objetivo es “mejorar esos puntos donde tenemos más margen, como con el neumático nuevo a una vuelta, sobre todo en el cronometrado, para llegar más preparados a la carrera».

El líder de la categoría es el español Manuel González, con 204 puntos, seguido por Arón Canet (179) y el brasileño Diogo Moreira (173).

Más noticias de Deporte