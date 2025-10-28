¡Golpe al urbanismo ilegal! Caen dos hombres por intervenir zona protegida del humedal Techo

Resumen: Dos hombres fueron capturados en flagrancia mientras realizaban trabajos de explanación y remoción de vegetación en un terreno protegido del humedal Techo, en Kennedy. Las autoridades incautaron una máquina excavadora y suspendieron la obra, que afectaba una zona ecológica incluida en el POT. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía y la Secretaría de Ambiente adelanta las acciones sancionatorias correspondientes.

Las autoridades de Bogotá frustraron un intento de construcción ilegal en el área de protección del humedal Techo, en la localidad de Kennedy. Durante el operativo fueron capturados dos hombres en flagrancia y se incautó una máquina excavadora compacta que estaba siendo utilizada para modificar el terreno.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Lagos de Castilla, luego de que habitantes del sector alertaran sobre el ingreso de maquinaria amarilla a la zona ecológica. De inmediato, unidades de la Policía Metropolitana, con apoyo del Grupo de Carabineros, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Ambiente y la Alcaldía Local, acudieron al lugar y verificaron que se estaban adelantando labores de explanación y remoción de vegetación sin autorización.

De acuerdo con las autoridades, el terreno intervenido hace parte de la estructura ecológica principal de la ciudad, por lo que cualquier tipo de obra o adecuación está prohibida sin una licencia ambiental. Ante la flagrancia, los dos hombres fueron capturados y puestos a disposición de la URI de la Fiscalía por el delito de urbanización ilegal.

Además, se impuso una orden de suspensión inmediata de la obra sobre un área aproximada de 72 metros cuadrados, debido al impacto ecológico causado. La Secretaría de Ambiente elaboró un informe técnico que fue remitido a la Inspección de Policía y a la autoridad ambiental competente, con el propósito de definir las sanciones y las medidas de restauración del ecosistema afectado.

Las autoridades recordaron que el humedal Techo es uno de los espacios naturales más importantes del sur de Bogotá, pues actúa como regulador hídrico y hábitat de diversas especies de flora y fauna. Por ello, cualquier intervención no autorizada representa un riesgo ambiental considerable.

Desde la Secretaría de Seguridad se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de actividades ilícitas, que además de ser un delito, deterioran los ecosistemas urbanos y comprometen la sostenibilidad ambiental de la capital.