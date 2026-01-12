¡Golpe al terror en Soacha! Desarticulan a ‘Los Vida Nueva’, responsables de 6 homicidios y 4 atentados sicariales

Resumen: La Fiscalía judicializó a 12 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Vida Nueva’, señalados de estar involucrados en una serie de homicidios, atentados sicariales y el control del tráfico local de estupefacientes en Soacha. Según las investigaciones, la organización operaba desde 2024 y habría utilizado armas de fuego y menores de edad para cometer delitos. Todos los procesados fueron enviados a centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía General de la Nación logró desarticular una estructura criminal señalada de estar detrás de una serie de homicidios y hechos violentos registrados en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Se trata del grupo delincuencial conocido como ‘Los Vida Nueva’, cuyos presuntos integrantes estarían involucrados en al menos seis asesinatos y en el control del tráfico local de estupefacientes en la Comuna 2.

De acuerdo con la investigación, 12 personas fueron judicializadas, entre ellas dos hombres identificados como los presuntos cabecillas de la organización: Esteban Romero, alias ‘El Gato’, y Jairo Valle, alias ‘Cachaco’, este último recluido en un centro carcelario por otros procesos judiciales. Pese a su condición de privado de la libertad, alias ‘Cachaco’ habría continuado dirigiendo actividades criminales y ordenando homicidios desde prisión.

Según la Fiscalía, ambos señalados líderes serían los responsables de suministrar armas de fuego y coordinar los asesinatos, en el marco de una disputa por el control de la venta de drogas en el sector. Las actividades ilícitas del grupo se habrían intensificado desde octubre de 2024, generando una escalada de violencia en la zona.

Las autoridades también establecieron que la estructura criminal habría instrumentalizado a menores de edad, utilizándolos para el transporte, la distribución y la vigilancia de los puntos de expendio de sustancias alucinógenas, lo que agravó la situación de orden público en la comuna.

Entre los demás procesados figuran Jorge Ramírez, Jhoan Gaitán, Andrés Cante, Lubin Rodríguez, Gerardo Palacios, Joan Ramírez, Carlos Polo, Sebastián de la Hoz, José Ordoñez y Jhon López, quienes, según el ente acusador, cumplirían roles como expendedores de droga y sicarios dentro de la organización.

Además de los seis homicidios consumados entre 2024 y 2025, a los presuntos integrantes de ‘Los Vida Nueva’ se les atribuyen cuatro atentados sicariales en los que las víctimas lograron sobrevivir a los ataques armados.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, así como uso de menores de edad para la comisión de delitos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las etapas del proceso judicial.

Las capturas se realizaron durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas en distintos puntos de Soacha. En los operativos, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, 24 cartuchos calibre 38, cerca de kilo y medio de base de coca, 739 cápsulas de bazuco, cinco teléfonos celulares y un vehículo, elementos que habrían sido utilizados para el desarrollo de las actividades criminales.

La Fiscalía señaló que estas acciones hacen parte de la estrategia para combatir las estructuras delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia en el municipio.

