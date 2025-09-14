Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En una operación coordinada, la Policía y la Fiscalía capturaron a seis miembros del grupo delictivo 'El Mesa' en Medellín y Aguadas (Caldas). Los delincuentes, que se dedicaban al tráfico de drogas y a la extorsión, buscaban expandir sus operaciones a la región cafetera. Durante el operativo, se incautaron 700 gramos de base de coca y 39 dosis de marihuana.

¡Golpe al narcotráfico! Capturan a 6 miembros del GDO ‘El Mesa’ que buscaban expandirse a la región cafetera

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, seis presuntos miembros del grupo criminal ‘El Mesa’ fueron capturados en Medellín y Aguadas, Caldas. La acción se dio como un freno a los planes de expansión de la banda, que buscaba extender sus operaciones de narcotráfico desde Antioquia hacia la región cafetera.

Los detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Según las autoridades, estos criminales se dedicaban al tráfico de drogas ilícitas y al cobro de extorsiones a expendedores locales.

Esto le podría interesar: Cae en Medellín presunta asesina de menor en Sonsón: ¡La hallaron robando un celular!

Durante la operación, se logró la incautación de 700 gramos de base de coca, 39 dosis de marihuana y seis celulares, que ahora hacen parte del material probatorio. Las investigaciones revelaron que la banda ‘El Mesa’ estaba buscando controlar el tráfico local de estupefacientes en la región cafetera y adquirir zonas rurales para el procesamiento de cocaína.

Esta captura representa un avance significativo en la lucha contra la expansión de grupos delictivos en el país.