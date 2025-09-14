Cae en Medellín presunta asesina de menor en Sonsón: ¡La hallaron robando un celular!

Resumen: Una mujer de 37 años, buscada por el homicidio de un menor en Sonsón, fue capturada en Medellín. La detención se produjo luego de que la Policía la sorprendiera robando un celular, momento en el que descubrieron que tenía una orden de captura vigente por homicidio agravado. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

En un trabajo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la UNIPOL y la Policía Metropolitana, las autoridades lograron la captura de una mujer de 37 años que era buscada por el homicidio de un menor de edad en Sonsón, Antioquia.

La detención ocurrió en el barrio Estación Villa de Medellín, cuando los uniformados la sorprendieron en flagrancia mientras cometía un hurto. La mujer le había robado un celular, valorado en más de un millón de pesos, a una persona usando la modalidad de ‘cosquilleo’.

Durante la verificación de antecedentes, los agentes descubrieron que la mujer tenía una orden de captura vigente por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Sonsón, es la presunta responsable del asesinato de un adolescente de 16 años, ocurrido el 23 de septiembre de 2024.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía, que definirá las imputaciones correspondientes mientras la mujer enfrenta el proceso judicial.