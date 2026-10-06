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Resumen: La Fiscalía desarticuló la presunta red ‘Hera’ en el centro de Bogotá con 15 capturas. La organización habría utilizado ventas ambulantes y otros espacios para ocultar y distribuir cocaína, marihuana y bazuco en sectores de Los Mártires. Durante los operativos fueron incautadas cerca de 10.000 dosis de estupefacientes y otros elementos relacionados con la actividad ilícita.

¡Golpe al narcomenudeo en Bogotá! Cae ‘Hera’, red que camuflaba drogas entre ventas ambulantes

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar el presunto funcionamiento de una organización delincuencial denominada ‘Hera’, señalada de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en diferentes sectores de la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, la estructura habría utilizado actividades comerciales aparentemente informales para ocultar la distribución de drogas y evitar ser detectada por las autoridades. Entre las zonas donde presuntamente desarrollaba sus actividades se encuentran La Estanzuela, Plaza España y Cinco Huecos.

El operativo fue coordinado por la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá, en conjunto con la Sijín de la Policía, y permitió hacer efectivas 15 órdenes de captura durante diferentes diligencias de allanamiento y registro.

Así habría operado la organización

Las labores de policía judicial incluyeron interceptaciones de comunicaciones, mediante las cuales las autoridades lograron establecer, según la investigación, cómo estaría distribuida la estructura y cuál sería el papel de algunos de sus integrantes.

‘Hera’ tendría una organización jerarquizada y, de acuerdo con la Fiscalía, su principal dinamizadora sería Martha Socha. La estructura también contaría con personas encargadas de administrar, distribuir y expender las sustancias, además de los denominados ‘campaneros’, quienes presuntamente alertaban sobre la presencia de las autoridades.

La investigación señala que tres establecimientos comerciales ubicados en el sector de La Leona, en Los Mártires, habrían sido utilizados para almacenar y ocultar los estupefacientes. Posteriormente, las sustancias serían dosificadas y entregadas a los expendedores para su comercialización.

Para dificultar la acción de las autoridades, presuntamente algunos integrantes se presentaban como vendedores ambulantes. Además, parte de las sustancias habría sido escondida en lugares como alcantarillas, canecas de basura y chazas de alimentos.

Cocaína, marihuana y bazuco, entre las sustancias encontradas

Según la información entregada por la Fiscalía, la actividad investigada estaría relacionada con la comercialización de marihuana, cocaína, bazuco y medicamentos de control especial.

Durante los procedimientos realizados para hacer efectivas las capturas fueron incautados 6.095 gramos de sustancias que dieron positivo para cocaína y sus derivados, además de 6.000 gramos de marihuana y sus derivados. De acuerdo con las autoridades, estas cantidades corresponderían aproximadamente a 10.000 dosis de estupefacientes.

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En los allanamientos también fueron encontrados ocho teléfonos celulares, dos cuadernos con registros de dinero, un libro de contabilidad relacionado con la venta de estupefacientes, una báscula y dinero en efectivo.

Estos son los roles que habrían cumplido los capturados

La Fiscalía señaló a Martha Socha como la principal dinamizadora de la organización y a María Guzmán como administradora. También fueron identificados como presuntos distribuidores Óscar Pineda, alias ‘Paisa’; Yessica Durán; Brayan Niño; Mary Durán, alias ‘Mari’; y César Estrella, alias ‘Millos’.

En cuanto a los presuntos expendedores, fueron identificados Alberto Pérez, Hisbeth Peraza, Andrea Reyes, Orlay Barrero, María González, Helen Niño, Luis Valderrama, Yeimy Soler y Jarrison Aponte.

¿Qué pasó con los procesados?

Luego de las capturas, los investigados fueron presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Durante las audiencias, Andrea Reyes, María González y Yeimy Soler aceptaron los cargos formulados por el ente acusador, mientras que los demás procesados no los aceptaron.

En cuanto a las medidas de aseguramiento, 10 de los investigados fueron enviados a un centro carcelario. Los demás deberán cumplir la medida impuesta en sus respectivos lugares de residencia.

El proceso judicial continuará mientras las autoridades avanzan en las actuaciones correspondientes para establecer las responsabilidades individuales de los procesados frente a las actividades que, según la investigación, habría desarrollado la estructura ‘Hera’ en el centro de Bogotá.