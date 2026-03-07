Resumen: En Palmira, Valle del Cauca, la Policía Nacional, la DEA y la Fiscalía incautaron 5.367 galones de químicos para cocaína en una vivienda vinculada al extinto Cartel de Cali. El inmueble funcionaba como centro de acopio y los insumos eran transportados camuflados a laboratorios en Cauca y Nariño, afectando la logística de la organización criminal y reduciendo riesgos para la comunidad.

¡Golpe al narco en Palmira! Incautan más de 5.000 galones de químicos ligados al extinto Cartel de Cali

En Palmira, Valle del Cauca, se llevó a cabo una nueva incautación de sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de cocaína. La operación fue realizada de manera conjunta por la Policía Nacional, la DEA y la Fiscalía General de la Nación, logrando confiscar un total de 5.367 galones de insumos líquidos vinculados a la estructura criminal conocida como ‘Jaime Martínez’.

Los químicos fueron hallados en una vivienda que, según la investigación, habría pertenecido a alias ‘Pacho Herrera’, miembro del extinto Cartel de Cali. El inmueble funcionaba como centro de acopio, donde se almacenaban y distribuían los insumos antes de ser enviados a laboratorios de producción de cocaína en los departamentos de Cauca y Nariño.

De acuerdo con las autoridades, los productos eran transportados en vehículos mediante modalidades de camuflaje, lo que dificultaba su detección durante el traslado. Este tipo de operaciones busca afectar directamente la capacidad logística y financiera de la estructura criminal, reduciendo su capacidad de operar en el suroccidente del país.

La incautación hace parte de operativos continuos destinados a interrumpir las cadenas de suministro de químicos para la producción de narcóticos y a minimizar los riesgos asociados a su manipulación y transporte, especialmente en zonas residenciales y rurales.

Las autoridades señalaron que estas acciones requieren coordinación entre entidades nacionales e internacionales, lo que permite identificar y neutralizar los puntos de almacenamiento y distribución de insumos químicos, limitando la operación de las organizaciones criminales en la región.

Con este resultado, se confirma la persistencia de los esfuerzos por controlar la logística del narcotráfico y prevenir que las sustancias peligrosas lleguen a los laboratorios, reduciendo riesgos para la comunidad y el medio ambiente.