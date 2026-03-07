Resumen: La Secretaría de Salud de Cali emitió una alerta por la circulación de retos en redes sociales que incentivan a jóvenes a consumir grandes cantidades de acetaminofén. Las autoridades advirtieron que esta práctica puede provocar intoxicaciones graves y daños en órganos como el hígado, por lo que pidieron mayor vigilancia en hogares y colegios.

Autoridades de salud en Cali alertan por reto viral que promueve el consumo excesivo de acetaminofén

Una alerta sanitaria fue emitida en Cali luego de que las autoridades detectaran la circulación de contenidos en redes sociales que promueven retos relacionados con el consumo excesivo de acetaminofén. La advertencia fue difundida por la Secretaría de Salud Distrital, que manifestó preocupación por los riesgos que estas prácticas representan, especialmente para adolescentes y jóvenes.

De acuerdo con la entidad, el medicamento es ampliamente utilizado para tratar el dolor y la fiebre, pero su consumo debe realizarse respetando las dosis recomendadas y preferiblemente bajo orientación médica. Cuando se ingiere en cantidades superiores a las indicadas, puede generar intoxicaciones graves y provocar complicaciones importantes en el organismo.

Entre las consecuencias más preocupantes del uso inadecuado del acetaminofén se encuentra el daño hepático severo, una condición que puede requerir hospitalización urgente y, en situaciones extremas, incluso un trasplante de hígado. Las autoridades sanitarias también advierten que la ingesta excesiva del medicamento puede desencadenar otras afectaciones que comprometen seriamente la salud.

Autoridades piden mayor vigilancia en hogares y colegios

La alerta surge luego de que organismos de salud de diferentes países identificaran la difusión de desafíos virales en plataformas digitales que incitan a los jóvenes a ingerir altas dosis de este fármaco. Estas tendencias, que suelen propagarse rápidamente en redes sociales, han sido catalogadas por las autoridades como conductas peligrosas que pueden poner en riesgo la vida de quienes participan en ellas.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud de Cali hizo un llamado a las familias para reforzar el acompañamiento y la supervisión de niños, niñas y adolescentes frente al contenido que consumen en internet. También recomendó conversar con los menores sobre los peligros asociados a este tipo de retos virales, especialmente aquellos que involucran medicamentos u otras sustancias.

Otra de las recomendaciones es mantener los medicamentos almacenados en lugares seguros y fuera del alcance de los menores, así como vigilar su uso dentro del hogar para evitar que sean consumidos sin control o sin la debida orientación.

Señales de alerta y qué hacer ante una posible intoxicación

Las autoridades de salud también pidieron a las instituciones educativas y a los docentes fortalecer los procesos de educación para la salud y promover la alfabetización digital entre los estudiantes. Estas acciones buscan generar mayor conciencia sobre los riesgos de seguir tendencias virales que pueden afectar la integridad física y el bienestar de los jóvenes.

Asimismo, se instó a la comunidad a reportar de manera oportuna cualquier situación relacionada con este tipo de comportamientos o posibles casos de intoxicación. Las autoridades señalaron que la detección temprana puede ser clave para prevenir consecuencias graves.

Entre los síntomas que podrían indicar una ingesta excesiva de acetaminofén se encuentran náuseas, vómito, dolor abdominal, sudoración y malestar general. Ante la presencia de estas señales o la sospecha de que una persona haya consumido una cantidad elevada del medicamento, se recomienda acudir de inmediato a un servicio de urgencias para recibir atención médica.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los jóvenes para que eviten participar en retos que circulan en redes sociales y que impliquen riesgos para su salud. Recordaron que, aunque algunos desafíos puedan parecer inofensivos, el consumo inadecuado de medicamentos puede provocar consecuencias graves e incluso poner en peligro la vida.