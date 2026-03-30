Resumen: En el marco de la estrategia “Juntos por Antioquia”, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre en la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026, tras ser interceptado en el sector La Calzada de Sonsón con estupefacientes destinados a la venta. Según informó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía 120 Seccional para enfrentar cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, reafirmando el compromiso institucional contra el microtráfico en la región.

Golpe al microtráfico en Sonsón: Capturado en flagrancia hombre con puro vicio en el sector La Calzada

En una ofensiva contundente contra las redes de microtráfico que operan en el Oriente antioqueño, las autoridades lograron la captura de un sujeto que transportaba sustancias alucinógenas destinadas presuntamente al expendio en zonas públicas del municipio de Sonsón.

El operativo se registró en la madrugada del pasado domingo 29 de marzo de 2026, exactamente a las 01:05 horas. Gracias a los patrullajes de control realizados en la carrera 5 con calle 3, en el sector conocido como La Calzada, uniformados interceptaron a un hombre que transitaba de manera sospechosa por la vía pública.

Al realizarle el registro de rigor, las autoridades hallaron en su poder una cantidad considerable de sustancias estupefacientes. Según las investigaciones preliminares, estas dosis estaban listas para ser comercializadas en este sector del municipio.

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Esta captura se dio bajo los lineamientos de la estrategia departamental “Juntos por Antioquia”, la cual busca reducir los índices de criminalidad y recuperar los espacios públicos de manos del tráfico local de drogas.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, confirmó el resultado operativo y destacó la importancia de la vigilancia permanente en puntos críticos de la subregión.

El capturado fue trasladado de inmediato y dejado a disposición de la Fiscalía 120 Seccional de Sonsón. Allí deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conducta tipificada en el artículo 376 del Código Penal colombiano.

Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana en Sonsón, invitando a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa que altere la tranquilidad del municipio.