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Resumen: Si usted tiene información sobre la ubicación de prófugos, redes de narcotráfico o grupos delincuenciales, comuníquese bajo absoluta reserva

¡Cayeron dos con circular roja en Bogotá! Narco venezolano buscado por Perú y un presunto abusador sexual buscado por España serán extraditados

Minuto30.com .- Las autoridades colombianas no le dan tregua a la criminalidad transnacional. En las últimas horas, un contundente operativo desplegado en Bogotá permitió la captura de dos sujetos altamente peligrosos que intentaban evadir el cerco de la justicia internacional, ocultándose en la capital del país.

A través de su cuenta de X, el Ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez S. entregó los detalles de este importante resultado operacional, liderado por la Policía Nacional, la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL y las autoridades migratorias.

En Bogotá, nuestra @PoliciaColombia, a través de OCN @INTERPOL_HQ y en coordinación con autoridades migratorias, logró dos retenciones por Notificación Roja. En la operación capturamos a… pic.twitter.com/Clq6IE8cY4 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 27, 2026

Los perfiles: Un narcotraficante y un abusador

El operativo simultáneo en la capital colombiana permitió sacar de las calles a dos hombres requeridos por delitos de extrema gravedad en el continente europeo y sudamericano:

Buscado por Perú: El primer capturado es un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien era requerido por el país inca para responder ante los estrados judiciales por el delito de tráfico internacional de estupefacientes.

Buscado por España: El segundo retenido es un ciudadano colombiano, sobre quien pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia española, tras ser acusado del aberrante delito de agresión sexual contra una menor de edad.

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“Combatir el crimen exige actuar sin fronteras”

Tras confirmarse las retenciones, Pedro Sánchez destacó la importancia de la cooperación internacional y el intercambio de información para evitar que Colombia se convierta en refugio de delincuentes.

“Este golpe demuestra que perseguimos tanto al narcotráfico como a quienes atentan contra los más vulnerables. Porque combatir el crimen hoy exige actuar sin fronteras, compartir información y cerrar espacios de impunidad”, señaló Sánchez en su pronunciamiento oficial.

Así mismo, extendió un mensaje de reconocimiento a la Fuerza Pública colombiana y a los países aliados por su “trabajo silencioso” en pro de honrar la ley y proteger a la sociedad. Se espera que en los próximos días se surtan los respectivos trámites diplomáticos para la extradición de ambos sujetos a los países que los requieren.

¡Su denuncia es clave!

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no guardar silencio ante el accionar criminal. Si usted tiene información sobre la ubicación de prófugos, redes de narcotráfico o grupos delincuenciales, comuníquese bajo absoluta reserva a las siguientes líneas habilitadas a nivel nacional:

Contra el crimen organizado: 314 358 7212

Líneas antiterrorismo y seguridad: 107 – 157

GAULA (Secuestro y Extorsión): 147 – 165

ICBF (Reclutamiento y protección infantil): 141