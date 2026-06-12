¡Golpe al microtráfico en Itagüí! Cayó hombre con marihuana y cocaína tras operativo conjunto

Resumen: En el municipio de Itagüí, un ciudadano fue capturado en un operativo conjunto entre el Batallón de Policía Militar N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señalado por el presunto delito de tráfico de estupefacientes. Durante la acción fueron incautados 204 gramos de marihuana y 53 gramos de cocaína, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto con el capturado.

En el municipio de Itagüí, las autoridades reportaron la captura de un ciudadano señalado por su presunta participación en el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, en el marco de un operativo conjunto entre unidades militares y policiales.

La acción fue desarrollada por tropas del Batallón de Policía Militar N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, con apoyo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en un trabajo coordinado que permitió intervenir en el área donde se produjo la detención.

De acuerdo con la información oficial, durante el procedimiento fue detenido un hombre que quedó a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, tras ser señalado de manera preliminar por el delito relacionado con sustancias ilícitas.

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En medio de la operación, los uniformados realizaron la incautación de dos tipos de estupefacientes: 204 gramos de marihuana y 53 gramos de cocaína, elementos que fueron puestos bajo cadena de custodia para su respectivo análisis e incorporación al proceso investigativo.

Las autoridades indicaron que el material incautado y la persona capturada quedaron a disposición de las instancias judiciales correspondientes, las cuales serán las encargadas de avanzar en la investigación y determinar la situación legal del implicado.

Finalmente, los organismos participantes resaltaron el resultado de la operación conjunta, destacando la articulación entre las fuerzas militares y la Policía como parte de las acciones para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en el área metropolitana del Valle de Aburrá.