Resumen: La Superintendencia de Transporte sancionó con más de $4.215 millones a Precoltur tras identificar múltiples irregularidades en su operación luego del accidente ocurrido en Remedios, Antioquia, que dejó 17 muertos y 20 heridos. Entre los hallazgos hubo fallas en la supervisión del servicio, deficiencias en la comunicación con los conductores y problemas relacionados con la seguridad social del personal.

Sancionan con más de $4.215 millones a empresa vinculada al accidente que dejó 17 muertos en Remedios

La Superintendencia de Transporte impuso una multa superior a los 4.215 millones de pesos a la empresa Precolombina de Turismo Especializado S.A.S. (Precoltur), luego de concluir una investigación administrativa relacionada con el accidente ocurrido el 14 de diciembre de 2025 en el nordeste antioqueño, donde murieron 17 personas y otras 20 resultaron lesionadas.

La decisión se adoptó tras revisar el cumplimiento de las obligaciones legales y operativas exigidas a las compañías habilitadas para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial. De acuerdo con la entidad, durante la inspección se evidenciaron múltiples fallas que comprometían las condiciones de seguridad bajo las cuales operaba la empresa.

El siniestro que dio origen a la investigación ocurrió en el sector conocido como El Chispero, sobre la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza. El bus involucrado transportaba a estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello que regresaban de una excursión a la Costa Caribe cuando el vehículo se salió de la carretera y cayó a un precipicio.

El balance final de la emergencia dejó 17 víctimas fatales —16 estudiantes y el conductor del automotor—, además de 20 personas heridas.

Las irregularidades detectadas

Durante el proceso administrativo, la Superintendencia identificó una serie de incumplimientos relacionados con la operación de la empresa.

Entre los hallazgos se encontró la inexistencia de mecanismos adecuados de comunicación entre la compañía y sus conductores, así como deficiencias en la estructura tecnológica y administrativa destinada a supervisar y controlar la prestación del servicio.

🚨 ATENCIÓN 🚨

Histórica sanción de la Superintendencia de Transporte por más de $4.215 millones a la empresa de transporte PRECOLTUR S.A.S. La actuación se originó tras el accidente que afectó a estudiantes que regresaban de su excursión en Antioquia, en 2025. #ultimahora pic.twitter.com/L1ysqqccxx — SuperTransporte 🇨🇴 (@Supertransporte) June 12, 2026

También fueron detectadas inconsistencias en la vinculación de vehículos, falencias en los programas de capacitación dirigidos al personal operativo y casos de conductores que no contaban con afiliación completa al Sistema General de Seguridad Social Integral.

«Evidenció múltiples incumplimientos que comprometían la seguridad de los pasajeros. Conductores sin afiliación completa al sistema de seguridad social, programas de capacitación incompletos, irregularidades en los contratos de vinculación de los vehículos, todo esto quebrantando el principio de seguridad del transporte», explicó el superintendente delegado de Tránsito, Alberto Daza.

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Por su parte, Tatiana Rueda Ibarra, asesora del despacho de la Superintendencia de Transporte, señaló que la investigación permitió identificar «múltiples incumplimientos que comprometían la seguridad de los pasajeros».

La funcionaria agregó que se evidenció la «falta de sistema de comunicación con los conductores, ausencia de estructura tecnológica y personal asignado, conductores sin afiliación completa al sistema de seguridad social, programas de capacitación incompletos e irregularidades en los contratos de vinculación de los vehículos».

Tras evaluar los hallazgos, la entidad concluyó que la empresa incumplió obligaciones previstas en la normativa que regula el transporte especial, razón por la cual procedió a imponer la sanción económica.

«Con base en estos hallazgos, la Superintendencia de Transporte impuso sanciones económicas que ascienden a $4.215.821.536 COP, en cumplimiento de la Ley 336 de 1996 y demás disposiciones aplicables», informó la entidad.

Una investigación que se inició tras la tragedia

Las actuaciones administrativas comenzaron después del accidente registrado en diciembre de 2025, con el propósito de establecer si la empresa cumplía con los estándares exigidos para operar este tipo de servicio y determinar la existencia de posibles riesgos para los usuarios.

Esta decisión se suma a las medidas adoptadas inmediatamente después del siniestro. En ese momento, la Superintendencia ordenó la suspensión preventiva de Precoltur por seis meses y abrió investigaciones tanto contra la compañía como contra el Centro de Diagnóstico Automotor que certificó la revisión técnico-mecánica del vehículo accidentado.

Al referirse al alcance de la sanción, Alberto Daza manifestó: «La Superintendencia de Transporte impuso sanciones por más de 4 mil 215 millones de pesos a la empresa Precoltur S.A.S. Esta medida busca garantizar que todas las empresas de transporte cumplan con sus obligaciones legales y, sobre todo, proteger la vida».

La entidad reiteró que continuará adelantando labores de inspección, vigilancia y control sobre las empresas habilitadas para prestar servicios de transporte especial, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley y reducir los riesgos para los usuarios del sistema.