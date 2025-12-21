¡Golpe al microtráfico! Caen cinco presuntos integrantes de ‘El Mesa’ durante allanamientos en Guarne

Resumen: Cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial “El Mesa” fueron capturados en el municipio de Guarne durante allanamientos realizados por la Policía con apoyo del Ejército. En los operativos se incautaron estupefacientes y elementos utilizados para su comercialización, afectando el microtráfico en la zona.

Un operativo coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía de Guarne permitió debilitar una estructura criminal vinculada al microtráfico que operaba en el casco urbano de este municipio del oriente antioqueño. La acción dejó como resultado la captura de cinco personas señaladas de integrar el grupo delincuencial organizado conocido como El Mesa, además de la incautación de estupefacientes y elementos utilizados para su comercialización.

De acuerdo con información oficial, las autoridades adelantaron labores de investigación y seguimiento que derivaron en varios allanamientos a inmuebles donde, presuntamente, se realizaban actividades de expendio de drogas. Durante las diligencias judiciales y los registros efectuados, los uniformados lograron capturar en flagrancia a cinco hombres que estarían involucrados directamente en la distribución de sustancias ilícitas, una actividad asociada a disputas violentas por el control de estas rentas ilegales.

Entre los capturados figura alias ‘Helicóptero’, señalado por las autoridades como coordinador de los puntos de expendio. Junto a él fueron detenidos alias ‘Tomate’, ‘Tomatico’ y otros dos hombres, quienes presuntamente cumplían funciones de distribución de estupefacientes dentro de la estructura ilegal.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante (e) del Departamento de Policía Antioquia, indicó que este grupo hacía parte de la red criminal de El Mesa que buscaba mantener control sobre el microtráfico en el municipio. En los lugares intervenidos, las autoridades incautaron aproximadamente 350 gramos de marihuana, 50 gramos de base de coca y dos grameras, herramientas comúnmente utilizadas para la dosificación y venta de estupefacientes.

Las cinco personas capturadas fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las investigaciones para establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos en la región.