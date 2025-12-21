Resumen: Tras una incursión armada del Clan del Golfo en el corregimiento Liberia – El Charcón, en Anorí, cuatro personas fueron secuestradas y posteriormente liberadas gracias a la mediación de organismos humanitarios. Mientras tanto, el Ejército Nacional mantiene un despliegue estratégico en la zona para neutralizar a los grupos armados ilegales, reforzar el control territorial y garantizar la seguridad de la población civil, en medio de un clima de tensión en el norte de Antioquia.

¡Final feliz en medio de la tensión! Liberan a cuatro secuestrados en Anorí tras incursión del Clan del Golfo

La calma del corregimiento Liberia – El Charcón, en el municipio de Anorí, se vio interrumpida en las últimas horas debido a una incursión armada del grupo ilegal conocido como Clan del Golfo, que derivó en el secuestro de cuatro personas, entre ellas un concejal local, según reportes preliminares.

De acuerdo con Blu Radio, las víctimas fueron retenidas durante varias horas y permanecieron amarradas mientras sus captores se desplazaban por la zona con rumbo desconocido. Gracias a la intervención de entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, se logró gestionar la liberación de los secuestrados, quienes actualmente se encuentran a salvo.

El hecho generó graves alteraciones al orden público y aumentó la tensión entre los habitantes de Liberia – El Charcón, un corregimiento que ha sido escenario de confrontaciones entre grupos armados ilegales y la fuerza pública en los últimos años.

En respuesta a la situación, tropas del Ejército Nacional mantienen un despliegue estratégico en la zona. Las operaciones militares buscan neutralizar el accionar criminal del Clan del Golfo, desarticular sus estructuras armadas, fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad de la población civil.

#AEstaHora | Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, junto con la #Brigada14, continúan desplegadas en el corregimiento Liberia – El Charcón, municipio de Anorí, #Antioquia, con el propósito de neutralizar el accionar criminal del grupo armado organizado Clan del… pic.twitter.com/invGRUgXsW — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) December 21, 2025

El coronel Gabriel Andrés Maje Gómez indicó que las tropas ya se encuentran en el corregimiento y que, durante el avance, se localizaron y neutralizaron campos minados y artefactos explosivos improvisados. “El Ejército continúa firme en su misión de proteger a la población y garantizar la seguridad en la región”, afirmó.

Autoridades locales y organismos de control insisten en la importancia de la cooperación de la comunidad para prevenir nuevos hechos violentos y proteger a los habitantes de esta región del norte antioqueño, donde la presencia de grupos armados sigue representando un riesgo latente.