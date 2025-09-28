Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En un operativo contra la ilegalidad en Las Ferias (Engativá), las autoridades incautaron 91 botellas de licor adulterado halladas en una caleta oculta, además de un revólver calibre 38, dos armas traumáticas y 205 dosis de estupefacientes. La administradora de uno de los bares fue capturada, y ocho mujeres extranjeras fueron trasladadas a Migración Colombia para verificar su estatus.

¡Golpe al mercado negro! Incautan 70 kilos de medicamentos y liberan 3.000 m² de espacio público en Bogotá

En un nuevo operativo interinstitucional adelantado en Bogotá, las autoridades decomisaron 70 kilos de analgésicos y otras sustancias de uso medicado que eran comercializadas sin ningún tipo de control sanitario, lo que representaba un riesgo para la salud de la comunidad.

La acción, liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), también permitió la recuperación de 3.000 metros cuadrados de espacio público que estaban siendo ocupados de manera indebida y la recolección de 7 metros cúbicos de residuos mixtos, como parte del componente de orden y limpieza del sector intervenido.

De acuerdo con el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, estas intervenciones buscan dar respuesta a problemáticas que impactan directamente la vida en comunidad.

“Se trata de acciones integrales que atacan fenómenos ilegales como el tráfico de drogas, la ocupación indebida del espacio público y las irregularidades en pagadiarios, al tiempo que refuerzan la seguridad de los ciudadanos”, señaló.

La SDSCJ destacó que este tipo de procedimientos permiten fortalecer el control en zonas con altos índices de vulnerabilidad y recuperar la confianza de los habitantes, quienes conviven a diario con la presencia de actividades informales, hechos delictivos e inseguridad.