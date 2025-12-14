Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    ¡Golpe al mercado ilegal! Recuperan ganado hurtado en Bogotá valorado en cerca de 200 millones de pesos

    La Policía, en coordinación con Carabineros de Caquetá, localizó los animales en una planta de frigoríficos en Usme.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Golpe al mercado ilegal! Recuperan ganado hurtado en Bogotá valorado en cerca de 200 millones de pesos
    Foto: Policía Nacional
    ¡Golpe al mercado ilegal! Recuperan ganado hurtado en Bogotá valorado en cerca de 200 millones de pesos

    Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Seccional de Carabineros de Caquetá, recuperó 43 cabezas de ganado hurtadas en Florencia, valoradas en aproximadamente 200 millones de pesos. Los animales fueron hallados en una planta de frigoríficos de la localidad de Usme, tras la denuncia de la víctima. Las autoridades instan a la ciudadanía a seguir reportando delitos a la línea 123 o al CAI más cercano.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las últimas horas, la Policía Nacional recuperó 43 bovinos que habían sido robados en el municipio de Florencia y trasladados a la localidad de Usme, en Bogotá. Los animales están avaluados en aproximadamente 200 millones de pesos.

    Según las autoridades, los bovinos fueron sustraídos mediante la modalidad de atraco, un método que se ha vuelto recurrente en casos de hurto de ganado, y posteriormente transportados de manera ilegal a la capital. La denuncia oportuna de la víctima permitió a la Policía coordinarse con la Seccional de Carabineros de Caquetá y localizar a los animales en una planta de frigoríficos, donde se encontraban en corrales listos para ser comercializados.

    Esto le podría interesar: ¡Explosivo golpe en Bosa! Decomisan más de 6.500 unidades de pólvora ocultas en cajas, bolsas y puestos improvisados

    Este tipo de hurtos no solo representa pérdidas económicas significativas para los propietarios, sino que también genera riesgos en la cadena de comercialización de carne y productos derivados, al entrar al mercado sin control oficial.

    La Policía Metropolitana de Bogotá hizo un llamado a la comunidad para reportar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123 o en el CAI más cercano, destacando que la denuncia oportuna puede marcar la diferencia en la recuperación de bienes robados.


