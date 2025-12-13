Resumen: En Bosa, las autoridades incautaron 6.503 unidades de pólvora que se vendían en puntos informales de la localidad, incluyendo chispitas, volcanes, totes y voladores, entre otros. El operativo se realizó en barrios considerados focos críticos y también permitió decomisar más de 30.000 unidades adicionales almacenadas de manera ilegal. Las autoridades anunciaron que intensificarán los controles durante la temporada decembrina y pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier venta o uso ilegal de pólvora.

¡Explosivo golpe en Bosa! Decomisan más de 6.500 unidades de pólvora ocultas en cajas, bolsas y puestos improvisados

En un operativo en Bosa, las autoridades incautaron 6.503 unidades de pólvora que se vendían en puntos informales de la localidad. La intervención se centró en barrios identificados como focos críticos de comercialización, entre ellos La Esperanza, Primavera, Osorio X, Metrovivienda, Porvenir, Las Margaritas, Piamonte y Bosa Centro.

Durante los recorridos, los uniformados encontraron grandes cantidades de material pirotécnico almacenadas en locales y puestos improvisados, muchas veces ocultas entre cajas de cartón y bolsas plásticas. Entre los elementos incautados se registraron 466 cajas de chispitas mariposa, 194 volcanes, más de 4.600 totes, 99 bengalas y 65 voladores, además de serpientes, pitos, mechas y tortas pirotécnicas.

El operativo también permitió decomisar cajas de cebollitas, metralletas, velas cracker de varios tiros, mini truenos, luces tipo bengala, martillos, bombas, y una carpeta que contenía más de 30.000 unidades adicionales de totes, todas listas para su venta o distribución sin cumplir con las normas de seguridad.

Las autoridades destacaron que este tipo de controles se intensificará durante la temporada decembrina, con el objetivo de evitar que la pólvora llegue a manos de menores de edad, personas sin experiencia o sea utilizada en espacios sin las medidas de protección necesarias. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier venta o uso ilegal de pólvora a través de la línea 123.