¡Golpe al ELN! Incautan 10 toneladas de coltán en Vichada avaluadas en más de $16.000 millones

Resumen: Una operación conjunta del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con apoyo de la DIAN, permitió incautar 10 toneladas de coltán en Vichada. Según el anuncio de Abelardo de la Espriella, el cargamento pertenecería a la estructura José Daniel Pérez Carreño del ELN y pretendía salir ilegalmente hacia Europa y Asia, donde superaría los 16.000 millones de pesos.

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares permitió incautar 10 toneladas de coltán en Vichada, un cargamento que pertenecería a la estructura José Daniel Pérez Carreño del ELN y que pretendía salir ilegalmente del país hacia mercados de Europa y Asia. El anuncio fue divulgado este jueves, 22 de octubre, por el presidente Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el reporte del mandatario, el material alcanzaría un valor superior a 16.000 millones de pesos en el exterior. La información vincula la operación con el propósito de afectar las fuentes de financiación de esa organización armada, mediante la interceptación de recursos minerales destinados a su comercialización ilegal.

El procedimiento fue desarrollado por el Ejército Nacional en conjunto con la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, con apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Según el anuncio, el resultado estuvo precedido por varios días de labores de inteligencia militar, infiltración y seguimiento.

Un cargamento que tendría como destino Europa y Asia

La información divulgada señala que las diez toneladas serían sacadas del territorio colombiano de manera ilegal. Su destino previsto eran compradores en Europa y Asia, donde el valor comercial del material superaría los 16.000 millones de pesos. Esa cifra corresponde a la estimación anunciada para los mercados externos y no a dinero en efectivo encontrado durante el operativo.

El cargamento fue relacionado de manera preliminar con la estructura José Daniel Pérez Carreño del ELN. La atribución se mantiene en los términos del reporte: el mineral pertenecería a ese grupo. El anuncio se centra en la incautación y en el impacto económico que tendría para esa estructura armada.

La coordinación entre las distintas fuerzas y la DIAN formó parte del despliegue descrito por el mandatario. No se detallaron en su mensaje el punto exacto de la incautación dentro de Vichada, la ruta completa del cargamento ni la identidad de eventuales responsables de su transporte.

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El Gobierno apunta a las finanzas del ELN

De la Espriella sostuvo que los ingresos de la venta del mineral habrían terminado destinados a la compra de armas, explosivos y drones. Esa fue la explicación presentada por el mandatario sobre el alcance del golpe financiero, al referirse a los recursos con los que los grupos armados sostienen sus acciones violentas.

“Las riquezas de Colombia son de los colombianos, no de los terroristas”, expresó al anunciar el resultado. En el mismo pronunciamiento, afirmó que continuarán las acciones para perseguir los negocios ilegales y recuperar el control del territorio.

El mandatario también relacionó la incautación con la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Su mensaje planteó que impedir la salida ilegal de minerales hace parte de la respuesta frente al saqueo de las riquezas del país, además de la presión sobre las finanzas de las organizaciones armadas.

El coltán y el negocio de los minerales

El coltán es una mezcla de columbita y tantalita, minerales asociados a la obtención de niobio y tántalo. Su interés comercial está relacionado con aplicaciones en la industria tecnológica y en la fabricación de componentes electrónicos. El aprovechamiento ilegal de estos recursos ha sido señalado en investigaciones sobre las economías de grupos armados en el oriente colombiano.

En este caso, las autoridades reportaron la interceptación de un volumen de diez toneladas. Los datos difundidos no precisan la composición del material ni su grado de pureza, por lo que el valor anunciado debe entenderse como la estimación comunicada para ese cargamento y su eventual venta internacional.

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El anuncio de este jueves deja como resultado central la incautación del mineral y la afectación prevista sobre una fuente de ingresos que sería utilizada por el ELN. La información presentada por el Gobierno ubica el operativo en Vichada y destaca la participación conjunta de las Fuerzas Militares y la DIAN.