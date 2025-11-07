¡Golpe al crimen organizado! Autoridades detienen a alias ‘Gael’, presunto líder del GAO-r Jaime Martínez

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tropas de la Tercera Brigada del Ejército y la Fiscalía capturaron a alias ‘Gael’, presunto líder de la red de apoyo del grupo armado residual GAO-r Jaime Martínez, aliado de alias Mordisco. El sujeto estaría implicado en secuestros, ataques a la Fuerza Pública y acciones terroristas en Cali y Jamundí. Con su captura se debilita la estructura criminal y se afecta su capacidad logística y de reclutamiento en el Valle del Cauca.

En un operativo conjunto entre tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias Gael, presunto cabecilla de las redes de apoyo del grupo armado organizado residual Estructura Jaime Martínez, vinculado directamente con alias Mordisco.

Según las autoridades, este sujeto estaría implicado en acciones terroristas en Cali y Jamundí, el secuestro del menor Lyan Hortúa, así como en ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en el Valle del Cauca.

Esto le podría interesal: Autoridades rescatan a ‘Lilo’ y ‘Canela’, perritas presuntamente maltratadas en Engativá

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Con su captura, las autoridades aseguran que se debilita significativamente la estructura criminal del GAO-r Jaime Martínez, afectando sus redes logísticas y capacidad de reclutamiento, y se envía un mensaje contundente a los grupos armados residuales que operan en la región.

Las investigaciones continúan para identificar a otros miembros de la red y garantizar la desarticulación completa de esta organización criminal, en el marco de los esfuerzos del Estado por proteger la seguridad ciudadana y la convivencia en el departamento.